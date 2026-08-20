Vaqueros ganan el sexto acto contra Aguada y se colocan a un triunfo del campeonato número 18

Bayamón - Chris McCullough tuvo su mejor actuación en la final 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con 25 puntos y los Vaqueros se colocaron a las puertas de repetir el campeonato de manera consecutiva al doblegar el miércoles, 97-79, los Santeros de Aguada en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Arriba en la serie 3-2, los máximos campeones de la liga local pueden capturar su título número 18 el viernes en el sexto juego a celebrarse de vuelta en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, donde las entradas están agotadas.

Desde 2000, el ganador del quinto juego en una final igualada a dos victorias por bando se ha llevado el campeonato en 13 de las 15 veces que se ha repetido el escenario.

En el lapso, los Capitanes de Arecibo en 2010 y los Criollos de Caguas en 2024 han sido los únicos en remontar de una desventaja de 3-2.

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El miércoles, Jassel Pérez atinó 19 puntos y Gary Browne lo siguió con 14. Javier Mojica coló 11 en la victoria local.

Por los Santeros, sin tener la ventaja en todo el encuentro, Joel Soriano fue el mejor con 18 unidades. Jacob Wiley fue el otro aguadeño en doble figura con 14.

Javier Mojica celebra luego de anotar un triple durante el quinto juego de la final del BSN entre los Santeros y los Vaqueros. (José Raúl Santana)

Los Vaqueros, quienes llegaron al duelo perdiendo partidos consecutivos por primera vez en las últimas dos temporadas para desperdiciar una ventaja de 2-0 en la serie, despejaron las dudas al dominar la primera mitad, 53-37.

Ante su fiel afición en el “rancho”, estuvieron arriba en el marcador hasta por 18 unidades. Bayamón ganó la batalla de rebotes, 20-13, en la primera parte, sacando 20 tantos en la pintura.

La desventaja de los Santeros no fue mayor al atinar siete triples, par de Iván Gandía y John Holland, ambos.

En el primer periodo, los locales explotaron con 33 puntos, ocho tantos de Pérez y Browne, respectivamente.

Aguada encontró ritmo tardío en el tercer periodo. Bajaron el déficit a 10 tantos, 67-57, con cesta de Soriano.

Bayamón calmó las aguas con dos tiradas libres de Browne, más un bombazo de Mojica, para alejar nuevamente al anfitrión en el marcador 72-57. Pudo cerrar los 30 minutos en control, 83-63.

Con el juego sentenciado en el cuarto periodo, los Santeros perdieron al escolta reserva Antonio Ralat, lastimándose la pierna al caer en los asientos de primera fila en un intento al canasto.