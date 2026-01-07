Victor Wembanyama reaparece pero los Spurs no pueden evitar su derrota

Memphis - Victor Wembanyama jugó el martes por la noche en el partido entre los Spurs de San Antonio y los Grizzlies de Memphis después de perderse dos partidos por dolor en la rodilla izquierda, y a pesar de encabezar a su equipo con 30 puntos no pudo evitar el revés, 106-105.

Cam Spencer anotó 21 puntos, incluidos cinco en el último minuto y 26 segundos, y los Grizzlies se impusieron.

El tiro en salto a 10 pies de Spencer desde la línea de fondo con 36.5 segundos por jugarse marcó el punto final. De’Aaron Fox, de San Antonio, lanzó un tiro de 15 pies con cinco segundos por jugarse, pero fue bloqueado por Santi Aldama, de Memphis, y los Grizzlies rompieron una racha de cuatro derrotas.

Los 30 puntos de Wembanyama lideraron a los Spurs, mientras que Julian Champagnie terminó con 23. Stephon Castle anotó 15 puntos antes de ser expulsado por faltas a 3:13 del final. Wembanyama, que jugó 21 minutos, encestó 10 de 20 tiros de campo, incluyendo de 6-3 en triples.

Memphis ganaba 101-100 con 2:44 por jugar cuando Fox, quien inició con 13-1 en tiros de campo, estaba en medio de un esfuerzo de seis puntos consecutivos, ampliando la ventaja de San Antonio a 104-101 con 1:39 por jugar. Pero la explosión final de Spencer le dio la victoria a Memphis.

Tras una mala primera mitad, Memphis abrió el tercer cuarto con una racha de 20-7 para reducir la ventaja de 11 puntos de San Antonio. Wembanyama anotó 12 puntos en el periodo y Memphis mantuvo una ventaja de 82-81 hasta el último cuarto.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, anunció antes del partido que el centro delantero de 6’4″saldría del banquillo y tendría una restricción de minutos. Sin embargo, Johnson afirmó que el equipo y el personal médico estaban tranquilos con el regreso de Wembanyama a la cancha.

“Ha estado trabajando mucho”, dijo Johnson, y agregó que todas las personas clave, el cuerpo técnico, el personal médico y Wembanyama, “han visto lo suficiente como para intentarlo”.

Wembanyama, la primera elección del draft de 2023, ha jugado 22 partidos esta temporada, 15 de ellos como titular. Lidera al equipo en anotaciones y rebotes.

Se había perdido una docena de partidos a principios de esta temporada por una rigidez en la pantorrilla izquierda.

En torno a cuánto tiempo tardará en volver a jugar por completo, dependerá de cómo responda Wembanyama. “Cada día, eso indicará qué será lo próximo”, declaró el entrenador de los Spurs.

Aunque el pívot le comunicó a Johnson que estaba listo para jugar, el equipo quiere pensar a largo plazo. El objetivo es asegurar que Wembanyama esté sano por más tiempo y que no corra el riesgo de jugar solo un par de partidos, afirmó.

“Seguiremos siendo extremadamente conscientes de la situación, como lo hemos sido y seguiremos siendo”, dijo Johnson. “Será una de esas situaciones tan vívidas que seguiremos intentando equilibrar hasta que dejemos de hacerlo”.