“Ya yo estoy ahí”: Tayra Meléndez y el sueño de clasificar a un Mundial en casa

A semanas de que Puerto Rico reciba el clasificatorio a la Copa Mundial de Baloncesto femenino FIBA ​​2026, la armadora Tayra Meléndez ya se imagina de pie en el centro del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, mano en el pecho, uniforme puesto y la mirada fija en la bandera, mientras el himno nacional retumba entre miles de fanáticos y su familia desde las gradas.

Esa imagen, que describió de forma vívida durante una conversación con El Nuevo Día, la estremece a ella y también a quienes la escuchan narrarla.

“Yo me veo allí parada con mi uniforme, con mi mano en mi pecho, viendo a mi mamá, mirando a la bandera y escuchando a todo Puerto Rico cantarlo (el himno). Ya yo estoy ahí”, expresó la canastera al hablar sobre el próximo compromiso que tendrá con el Equipo Nacional del 11 al 17 de marzo en el Choliseo.

Puerto Rico será una de las cuatro sedes de los torneos clasificatorios al evento mundialista, que se celebrará del 4 al 13 de septiembre en Berlín, Alemania.

La isla recibirá a Estados Unidos, actual campeón mundial y primer clasificado en el ranking de FIBA; España, sexta selección del mundo; así como a Italia, Nueva Zelanda y Senegal.

Las otras sedes del clasificatorio serán Estambul (Turquía), Lyon-Villeurbanne (Francia) y Wuhan (China).

Para aspirar a su tercera clasificación mundialista, Puerto Rico deberá finalizar entre las tres selecciones mejor posicionadas de su grupo, excluyendo a Estados Unidos, que ya aseguró su boleto directo tras conquistar el título continental. Hasta el momento, Alemania —en su condición de país anfitrión—, Australia, Bélgica y Nigeria son los otros quinteto que ya tienen su plaza asegurada.

La Selección Nacional femenina hizo historia en 2018 al clasificar por primera vez a un Mundial, celebrado en Tenerife, España, donde debutó sin victorias en tres partidos. En 2022, Puerto Rico regresó a la Copa del Mundo en Australia, esta vez como sustituta de Rusia, que había vencido a las boricuas en el clasificatorio disputado en República Dominicana.

Tayra Meléndez entiende que Puerto Rico puede clasificar a su tercer mundial. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Sería una emoción inmensa poder clasificar a un tercer Mundial aquí en Puerto Rico, frente a la gente que amamos y que nos ama. Sería algo impresionante”, resaltó Meléndez.

“Va a ser algo que no voy a poder olvidar. Compartir ese momento junto a mis dos Olimpiadas sería especial, y creo que ese tercer Mundial sería histórico para nosotras. Estoy muy feliz de que ese clasificatorio sea aquí”.

Meléndez exhortó a la fanaticada a respaldar al equipo durante el torneo y recalcó la importancia del llamado “sexto hombre” o “sexta mujer”, en alusión al impacto que genera el apoyo del público cuando se involucra activamente en los partidos.

Puerto Rico abrirá su participación el 11 de marzo ante las italianas. Al día siguiente se medirá frente a Estados Unidos, mientras que el 14 enfrentará a España y el 15 a Senegal. La Selección cerrará su participación el 17 de marzo ante Nueva Zelanda.

Los boletos para el evento se pueden conseguir en Ticketera.

Espera obtener esa clasificación

La nueva directora del Departamento de Baloncesto de JUMP Sports Development Center confía en que el combinado patrio podrá asegurar su pase a Alemania.

“Nuestra expectativa es clasificar”, dijo con seguridad Meléndez. “Yo no espero otra cosa de nosotras. Esa es la meta. Para eso estamos aquí. Además, que mejor lugar que hacerlo en casa. Confió plenamente en mi equipo, en el coaching staff. Sé que van a hacer su parte”.

En cuanto a su preparación, Meléndez —quien formó parte de los combinados que representaron al país en los Mundiales de 2018 y 2022— indicó que comenzó a trabajar su acondicionamiento físico en diciembre y entiende que el resto de sus compañeras se encuentra en una situación similar. Añadió que las prácticas comenzarán en febrero.

Sigue con las Gigantes

Aunque se mantiene con las Gigantes de Carolina en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), Meléndez aclaró que su enfoque inmediato no está en ese torneo, debido a los múltiples compromisos que tiene por delante.