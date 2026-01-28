Zakai Zeigler apunta a ser la primera selección del sorteo 2026 del BSN

El armador de la Selección Nacional, Zakai Zeigler, se perfila como la primera selección del sorteo de jugadores de nuevo ingreso 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que se celebrará a las 6:00 p.m. en The Mall of San Juan.

Los Gigantes de Carolina-Canóvanas tendrán el primer turno de la primera ronda por primera vez desde 2022, cuando seleccionaron al base olímpico Tremont Waters, quien posteriormente guió a la franquicia a conquistar su primer campeonato en 2023.

El conjunto carolinense obtuvo ese turno el año pasado tras un cambio con los Osos de Manatí por el delantero Mike Bruesewitz. Como el quinteto manatieño terminó con la peor marca del torneo 2025, perdió el primer turno del sorteo, que ahora pertenece a los Gigantes.

Zeigler, de 23 años, milita actualmente con el Nanterre 92 en la liga Pro A de Francia. Debutó con la Selección Nacional de Puerto Rico durante la primera ventana clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, celebrada el pasado noviembre, en las dos derrotas ante Jamaica en el Coliseo Roberto Clemente.

PUBLICIDAD

A nivel colegial, Zeigler jugó con los Volunteers de la Universidad de Tennessee, donde en cuatro temporadas promedió 11.3 puntos, 5.4 asistencias y 2.6 rebotes por partido.

Además del primer turno, los Gigantes también poseen las selecciones quinta y séptima de la primera ronda.

Los Santeros de Aguada, por su parte, cuentan con el segundo y duodécimo turno. Los Mets de Guaynabo poseen las selecciones tercera y sexta, mientras que los Capitanes de Arecibo tienen el cuarto turno y también escogerán en la octava posición.

En los turnos noveno, décimo y undécimo seleccionarán los Atléticos de San Germán, los Piratas de Quebradillas y los Leones de Ponce, respectivamente.

En duda Baker-Mazara y Odiase

En la víspera del sorteo, el BSN tramitaba la disponibilidad del delantero senior de los Trojans de la Universidad del Sur de California (USC), Chad Baker-Mazara.

El padre del jugador, el dominicano Derrek Baker, militó en el BSN entre 1996 y 2000. La liga intentaba confirmar si el abuelo del atleta nació en Puerto Rico para determinar su elegibilidad y añadirlo a la lista de jugadores disponibles.

Baker-Mazara promedia 19.2 puntos por partido con los Trojans.

De igual forma, el BSN esperaba una notificación del centro nacionalizado Tai Odiase para decidir si su nombre permanece o no en el sorteo. El pívot, quien reforzó a los Piratas de Quebradillas en 2024, posee un contrato multianual con el club israelí Hapoel Tel Aviv.