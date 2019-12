Las pelotas no fueron alteradas durante la temporada regular cargada de récords en 2019, según los resultados de un estudio que ordenó el béisbol de las Grandes Ligas.

Simplemente viajaron más lejos.

Un comité integrado por cuatro científicos encontró que las bolas usadas este año tenían menor agarre en promedio que previas temporadas, lo que contribuye a un estallido ofensivo que propició una cifra récord de jonrones. El informe divulgado el miércoles atribuyó el alza en inconsistencias en la altura de la costura de las pelotas, además de "cambios en los métodos de los jugadores".

Los bateadores conectaron 6,776 jonrones en la temporada regular, pulverizando el récord de 6,105 que se fijó en 2017.

El comité de expertos dijo que no encontró evidencia de que MLB alteró intencionadamente las pelotas y cree que las inconsistencias obedecen a "variantes de fabricación". Las pelotas se confeccionan a mano por obreros en la fábrica de Rawlings en Costa Rica.

"Nunca se nos ha pedido alterar una pelota", dijo el presidente y director ejecutivo de Rawlings Michael Zlaket. "Y nunca hemos hecho algo así. Nunca lo haríamos".

El informe de 27 páginas tiene como autores a Alan Nathan, profesor de física; Jim Albert, profesor de estadística; Peko Hosoi, profesor de ingeniería mecánica y matemáticas; y Lloyd Smith, profesor de ingeniería mecánica.

Aporta varias recomendaciones

Los científicos afirman que MLB debería considerar la instalación de humidificadores en todos los 30 estadios "para reducir variantes en las condiciones de almacenamiento", así como instalar tecnología que analice las condiciones atmosféricas en cada estadio.

Los expertos creen que Rawlings debe empezar a llevar un registro de las fechas de fabricación y envío de las pelotas. También sugirieron realizar un estudio con una muestra más amplia para sondear la posibilidad que la distancia que viajan se deba al barro con que las pelotas de color blanco son frotadas antes de ser utilizadas en los juegos.

Chris Young, un exlanzador y actual ejecutivo de las mayores, dijo que la liga aceptará las recomendaciones.

"Usamos una herramienta en nuestro deporte que se fabrica con materiales naturales y que se cose a mano", añadió el vicepresidente de MLB Morgan Sword. "Eso provoca diversas variables".

El informe del comité también confirmó las sospechas de jugadores y coaches de que la pelota viajó menos durante la postemporada.