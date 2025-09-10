Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de septiembre de 2025
88°ligeramente nublado
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

A punto los Mariners de darle alcance a Houston en la cima de la División Oeste

Seattle se acercó con su victoria sobre San Luis, a un solo juego de los Astros

10 de septiembre de 2025 - 10:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Randy Arozarena en el momento en que conectó su jonrón de tres carreras en la tercera entrada. (Lindsey Wasson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Seattle - Randy Arozarena conectó un jonrón de tres carreras en la tercera entrada como parte de una noche de cuatro impulsadas, y los Mariners de Seattle derrotaron el martes 5-3 a los Cardinals de San Luis.

RELACIONADAS

Con la victoria, Seattle se acercó a un juego del primer lugar en la División Oeste de la Liga Americana.

Arozarena conectó su vigésimo séptimo jonrón, cuatro más que su récord personal anterior. El cubano aprovechó una recta en el centro del plato por parte de Matthew Liberatore (7-12).

Luego, Arozarena posó e hizo un alarde en dirección al dugout de los Mariners.

En la quinta entrada, Arozarena aumentó la ventaja de Seattle con un elevado de sacrificio. El inning incluyó el decimonoveno jonrón de Josh Naylor, un batazo en solitario.

Naylor lo festejó lanzando el madero hacia el dugout.

Seattle se acercó a un juego de Houston, líder de la división. Es su posición más cercana desde mediados de agosto, y los Mariners mantuvieron una ventaja de juego y medio sobre Texas en la pugna por el último comodín de la Americana.

George Kirby permitió tres carreras y siete hits en cuatro entradas. Cinco lanzadores se combinaron con un relevo de dos hits.

Caleb Ferguson (4-4) ponchó a dos en una quinta entrada perfecta y el mexicano Andrés Muñoz se sobrepuso a un sencillo del dominicano José Fermín cuando había dos outs para agenciarse su trigésimo cuarto salvamento en 41 oportunidades.

Por los Cardinals, el panameño Iván Herrera de 4-0. Los venezolanos Willson Contreras de 4-2 con una anotada, Pedro Pagés de 4-1. El dominicano Fermín de 4-2 con una remolcada.

Por los Mariners, el cubano Arozarena de 4-1 con una anotada y cuatro producidas. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Jorge Polanco de 4-1, Víctor Robles de 4-2 con una anotada. El venezolano Eugenio Suárez de 3-0.

Tags
Mariners de SeattleCardinals de San LuisAstros de Houston
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: