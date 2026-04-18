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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Alarma en Nueva York! Ya son nueve las derrotas consecutivas de los Mets

En esta racha, la peor de la franquicia desde que perdió 11 corridos en 2004, los neoyorquinos han sido superados 56-16 en carreras anotadas

18 de abril de 2026 - 11:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Francisco Lindor, de los Mets, corre hacia primera base luego de conectar un doblete en la primera entrada del choque ante los Cubs. (Erin Hooley)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Chicago - El venezolano Moisés Ballesteros, Nico Hoerner e Ian Happ conectaron jonrones, y los Cubs de Chicago le propinaron a los Mets de Nueva York su novena derrota consecutiva, al aplastarlos el viernes por 12-4.

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Esta es la peor racha de los Mets desde que el equipo de 2004 perdió 11 seguidos. Han sido superados 56-16 durante la seguidilla.

Chicago anotó en cifras dobles por tercer juego consecutivo y por cuarta vez esta temporada, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.

Ballesteros puso arriba 4-0 a su equipo en la primera entrada con un jonrón de tres carreras.

Hoerner pegó tres hits e impulsó dos carreras después de establecer un récord personal con cinco remolcadas en la victoria 11-2 del miércoles en Filadelfia. Su cuadrangular de dos carreras en la segunda entrada ante Kodai Senga (0-3) puso el juego 6-3.

El segunda base, dos veces ganador del Guante de Oro, también se lanzó en clavado para robarle un hit a Bo Bichette en la quinta.

Happ añadió un batazo de dos carreras en la octava.

El dominicano Edward Cabrera (2-0) trabajó seis entradas, permitió tres carreras y ocho hits, mientras los Cubs se encaminaron a su tercera victoria consecutiva.

Por los Mets, los puertorriqueños Francisco Lindor y MJ Meléndez batearon de 4-2 y de 3-2, respectivamente, con una carrera anotada, cada uno.

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Mets de Nueva YorkCubs de ChicagoFrancisco Lindor
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