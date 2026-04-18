¡Alarma en Nueva York! Ya son nueve las derrotas consecutivas de los Mets
En esta racha, la peor de la franquicia desde que perdió 11 corridos en 2004, los neoyorquinos han sido superados 56-16 en carreras anotadas
18 de abril de 2026 - 11:27 AM
18 de abril de 2026 - 11:27 AM
Chicago - El venezolano Moisés Ballesteros, Nico Hoerner e Ian Happ conectaron jonrones, y los Cubs de Chicago le propinaron a los Mets de Nueva York su novena derrota consecutiva, al aplastarlos el viernes por 12-4.
Esta es la peor racha de los Mets desde que el equipo de 2004 perdió 11 seguidos. Han sido superados 56-16 durante la seguidilla.
Chicago anotó en cifras dobles por tercer juego consecutivo y por cuarta vez esta temporada, la mayor cantidad en las Grandes Ligas.
Ballesteros puso arriba 4-0 a su equipo en la primera entrada con un jonrón de tres carreras.
Hoerner pegó tres hits e impulsó dos carreras después de establecer un récord personal con cinco remolcadas en la victoria 11-2 del miércoles en Filadelfia. Su cuadrangular de dos carreras en la segunda entrada ante Kodai Senga (0-3) puso el juego 6-3.
El segunda base, dos veces ganador del Guante de Oro, también se lanzó en clavado para robarle un hit a Bo Bichette en la quinta.
Happ añadió un batazo de dos carreras en la octava.
El dominicano Edward Cabrera (2-0) trabajó seis entradas, permitió tres carreras y ocho hits, mientras los Cubs se encaminaron a su tercera victoria consecutiva.
Por los Mets, los puertorriqueños Francisco Lindor y MJ Meléndez batearon de 4-2 y de 3-2, respectivamente, con una carrera anotada, cada uno.
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