Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Heliot Ramos dispara jonrón de tres carreras y los Giants derrotan 10-5 a lo Nationals

El jardinero puertorriqueño empujó cuatro anotaciones en el partido del viernes

18 de abril de 2026 - 10:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Heliot Ramos, de los Giants de San Francisco, celebra después de batear un cuadrangular durante la segunda entrada ante los Nationals. (Daniel Kucin Jr.)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El puertorriqueño Heliot Ramos bateó un jonrón de tres carreras, Logan Webb lanzó seis sólidas entradas y los Giants de San Francisco vencieron 10-5 a los Nationals de Washington la noche del viernes.

RELACIONADAS

Drew Gilbert y Casey Schmitt pegaron cuadrangulares solitarios, y Matt Chapman sumó tres imparables e impulsó tres carreras por los Giants, que habían anotado tres carreras o menos en cada uno de sus cinco partidos anteriores.

Ramos produjo su cuarta carrera con una base por bolas con la casa llena en la novena.

Cada bateador de la alineación titular de San Francisco consiguió al menos un hit y los Giants consiguieron 15 imparables al lograr su segunda victoria consecutiva tras una racha de cuatro derrotas.

Webb (2-2) permitió cuatro carreras con siete hits. El derecho de 29 años ponchó a seis y otorgó dos pasaportes.

James Wood y Daylen Lile batearon cuadrangulares, y el dominicano José Tena tuvo tres hits por los Nationals en el primer juego de una estadía de siete partidos en casa, después de una gira en la que tuvieron marca de 5-2.

Zack Littell (0-2) permitió ocho carreras con 11 hits en cuatro entradas por Washington.

Los Giants, que llegaron al juego con un promedio de 3.05 carreras por partido, el más bajo de la liga, enviaron a 10 hombres al plato y anotaron seis veces en la segunda entrada.

El venezolano Luis Arráez, de San Francisco, conectó dos sencillos y ha bateado de hit en cada uno de sus 12 partidos de por vida en el Nationals Park.

Tags
Giants de San FranciscoBoricuas en Grandes LigasHeliot Ramos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 18 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: