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Fallece el exjugador de las Grandes Ligas, Garret Anderson, a los 53 años

Los Angels anunciaron el viernes por la mañana la muerte de Anderson sin revelar de inmediato la causa ni el lugar

17 de abril de 2026 - 1:58 PM

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Garret Anderson fue factor con el madero en la conquista de la Serie Mundial de 2002 con los Angels. (MARK AVERY)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ANAHEIM, California - Garret Anderson, el talentoso jardinero que se convirtió en el líder histórico de hits de los Angels de Los Ángeles y guió al equipo a su único título de la Serie Mundial, falleció a los 53 años.

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Los Angels anunciaron el viernes por la mañana la muerte de Anderson sin revelar de inmediato la causa ni el lugar.

Anderson llegó a las Grandes Ligas con los entonces Angels de California en 1994 y jugó para el club hasta 2008, principalmente como jardinero izquierdo.

Fue una pieza clave en el corazón del orden al bate durante toda su trayectoria, convirtiéndose en el líder histórico de la franquicia en juegos jugados (2,013), hits (2,368), carreras impulsadas (1,292), bases totales (3,743), extrabases (796), dobles (489) y grand slams (8).

La organización de los Angels lamenta la pérdida de uno de los íconos más queridos de nuestra franquicia, Garret Anderson”, declaró el propietario de los Angels, Arte Moreno, en un comunicado.

“Garret fue un pilar fundamental de nuestra organización durante sus 15 temporadas, y su presencia serena en el jardín y en el vestuario impulsó a los Angels a una era de éxito continuo, culminando con el campeonato de la Serie Mundial de 2002. Garret siempre ocupará un lugar especial en el corazón de los fanáticos de los Angels por su profesionalismo, clase y lealtad a lo largo de su carrera y más allá. Su admiración y respeto por el béisbol eran inmensurables”.

Los Angels lucirán un parche conmemorativo esta temporada con las iniciales de Anderson, según anunció el equipo. Guardarán un minuto de silencio el viernes antes de que los Angels reciban a los Padres de San Diego.

Anderson fue tres veces All-Star de la Liga Americana, llegando a quedar cuarto en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, y ganó dos premios Silver Slugger. En 2003, en Chicago, ganó de forma memorable el Home Run Derby y el premio al Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas.

Sus 272 jonrones de por vida lo colocan tercero en la historia de los Angels, detrás de Mike Trout y Tim Salmon. Solo Trout ha anotado más carreras en la historia de los Angels que Anderson.

En 2002, Anderson bateó .306 e impulsó 123 carreras, la mayor cantidad del equipo, para los entonces Angels de Anaheim, quienes ganaron 99 juegos y obtuvieron un puesto en los playoffs como comodín.

Los Angels arrasaron en los playoffs y consiguieron el único campeonato de la franquicia, remontando una desventaja de 3-2 en la serie contra Barry Bonds y los Giants para ganar la Serie Mundial.

Anderson fue un factor clave en la Serie Mundial, bateando 9 de 32 con seis carreras impulsadas. Impulsó las últimas tres carreras de la serie con un doble de tres carreras que rompió el empate en la tercera entrada de la victoria de los Angels por 4-1 sobre los Giants en el Juego 7.

Anderson finalizó su carrera con Atlanta y los Dodgers antes de retirarse en 2011. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Angels en 2016, y durante la década siguiente trabajó regularmente para el equipo como comentarista de televisión en sus programas previos y posteriores a los partidos.

Anderson nació en Los Ángeles el 30 de junio de 1972. Asistió a la escuela secundaria Granada Hills en el suburbio del Valle de San Fernando antes de que los Angels lo seleccionaran en la cuarta ronda del draft de 1990.

Según informaron los Angels, a Anderson le sobreviven su esposa, Teresa, sus hijas Brianne y Bailey, y su hijo Garret “Trey” Anderson III.

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Angels de Los ÁngelesMLBGrandes Ligas
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