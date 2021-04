La rivalidad del Oeste de la Liga Nacional se ha puso tan intensa durante el 2021 que los siete partidos que han jugado hasta el momento han parecido más choques de playoffs que de temporada regular.

La intensidad ha ido en aumento luego de que el sensacional Tatis Jr. le pegara dos cuadrangulares el viernes a Clayton Kershaw y dos más el sábado a Trevor Bauer, ambos ganadores del premio Cy Young.

Incluso, el domingo los Padres superaron un déficit de seis carreras para vencer a los Dodgers en 11 entradas, con otro vuelacercas de Tatis Jr.

Pero en el aire ha quedado a duda de si Tatis Jr. estuvo robando las señales del receptor de los Dodgers, Will Smith, como pareció haberse visto en un video publicado en redes sociales.

En el video se puede observar a Tatis Jr. inclinar su cabeza, alegadamente para mirar al cátcher, justo antes de conectar un jonrón con un slider hacia afuera que le envió Bauer. Algunos entienden sospechoso que haya podido desaparecer ese envío con tanta facilidad.

En los cañonazos que pegó ante Bauer, el dominicano recorrió las bases tapándose un ojo, como en señal de bromear con Bauer, quien durante un partido de campos primaverales cerró un ojo para realizar un lanzamiento.

Bauer dijo que aprobaba los gestos celebratorios de Tatis Jr. porque el béisbol debería ir en esa dirección, de cuando un jugador tiene un éxito en el béisbol de las Grandes Ligas, que es muy difícil, se merece celebrar, no recibir un pelotazo en el próximo turno.

El enfrentamiento llegó hasta las redes sociales, en las que Tatis Jr. envió una foto suya cargando a un bebé con la cara de Bauer.

Sin embargo, tras las alegaciones, el tono de Bauer cambió un poco.

“Si tanto necesitas saber cual es el pitcheo que viene, solo tienes que preguntarle de buena manera a papá la próxima vez @tatis_jr. Sabes que no tengo miedo”, escribió Bauer al retuitear el video colocado por otra cuenta que muestra el incidente.

El dirigente de los Dodgers, Dave Roberts, que si realmente Tatis Jr. robó señales, su equipo tomaría notas.

“No he visto el video y no me gusta hablar sin saber. Pero cuando se habla de ‘peeking’, esa no es la manera en que se juega el béisbol. No sé, no he visto el video. Siento una gran cantidad de respeto por Fernando como pelotero, pero si ese es el caso, tomaremos notas”, dijo el domingo Roberts.

Trevor Bauer. (KYUSUNG GONG)

El martes, el dirigente de los Padres, Jayce Tingler, dijo que “eso es ridículo”.

En algunos análisis, algunos ex receptores de las Mayores dijeron que el cátcher tiene la responsabilidad de tomar el control si entiende que el bateador está robando las señales.

Queda por ver cuales fueron las “notas” que tomaron los Dodgers, equipo al que se deben medir 12 veces más esta temporada.