4 de septiembre de 2025
83°ligeramente nublado
Alexis Díaz fue colocado en asignación por los Dodgers y su futuro en MLB es incierto

Hace varias semanas, los Dodgers habían enviado al relevista boricua a las Menores

4 de septiembre de 2025 - 6:36 PM

Alexis Díaz solo tiró nueve entradas con los Dodgers en las Grandes Ligas, antes de ser bajado a Triple A. (Carolyn Kaster)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El relevista boricua Alexis Díaz fue colocado este jueves en asignación por los Dodgers de Los Ángeles.

Hace varias semanas, los Dodgers habían enviado a Díaz a la filial Triple A.

Habrá que ver lo que pasará con Díaz en los siguientes siete días, ya que los Dodgers lo pueden cambiar a otro equipo; colocarlo en waivers (para que otro equipo lo reclame) o asignarlo a las ligas menores.

Díaz ya no figura en el roster de 40 jugadores.

Los Dodgers habían adquirido a Díaz en mayo desde los Reds de Cincinnati, la organización de origen del relevista.

Hizo nueve apariciones con los Dodgers, siendo la última el 17 de agosto, cuando permitió una carrera en un tercio de entrada.

El derecho tiró nueve entradas y registró efectividad de 5.00.

Luego el 20 de agosto lo bajaron a las Menores.

Ha sido un 2025 difícil para Díaz, quien lució en 2022 como novato y que fue Todos Estrellas en 2023. Acumuló 28 salvamentos en 2024.

En 2025, comenzó la temporada lesionado con los Reds y luego fue activado en el equipo grande. No lució. Tuvo efectividad de 12.00 al permitir ocho carreras limpias en apenas seis innings. Después fue enviado a las Menores, antes de ser canjeado a los Dodgers.

Este año en las Mayores, Díaz solo ha lanzado en 15 entradas entre los Reds y los Dodgers, registrando una efectividad colectiva de 7.80.

Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
