Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Amed Rosario y los Yankees de Nueva York cierran un contrato de un año por $2.5 millones

El jugador se desempeñó como segunda base, campocorto, tercera base y jardinero derecho la temporada pasada

30 de diciembre de 2025 - 7:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El dominicano Amed Rosario, de los Yankees de Nueva York, fue adquirido de Washington el 26 de julio a cambio del lanzador derecho Clayton Beeter y el jardinero de ligas menores Browm Martinez. (Pamela Smith)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - El dominicano Amed Rosario y los Yankees finalizaron su contrato de un año por $2.5 millones el martes, manteniendo al jugador de utilidad en Nueva York.

RELACIONADAS

Rosario fue adquirido de Washington el 26 de julio a cambio del lanzador derecho Clayton Beeter y el jardinero de ligas menores Browm Martinez.

Rosario bateó para .303 con un jonrón y cinco carreras impulsadas en 33 turnos al bate durante 16 juegos. Se convirtió en agente libre después de la Serie Mundial.

Rosario jugó como campocorto, segunda base, tercera base y jardín derecho la temporada pasada, y el mánager Aaron Boone podría alternarlo en tercera base con Ryan McMahon, obtenido de Colorado el 25 de julio.

Rosario bateó para .302 con un OPS de .819 contra lanzadores zurdos la temporada pasada y .231 con un OPS de .614 contra lanzadores derechos. McMahon, un bateador zurdo en los Yankees, que tienen muchos zurdos, bateó para .184 con un OPS de .534 frente a zurdos y .223 con un OPS de .739 frente a derechos.

“Definitivamente quiero darle a Aaron Boone algunas opciones legítimas para que pueda hacer combinaciones cuando enfrentemos al abridor zurdo orque obviamente somos tan zurdos que es una vulnerabilidad en este momento”, dijo el gerente general Brian Cashman en las reuniones de invierno.

Rosario cumplió 30 años el 20 de noviembre. Un veterano de nueve años en las Grandes Ligas, tiene un promedio de .273 con 69 jonrones y 389 carreras impulsadas para los Mets de Nueva York (2017-20), Cleveland (2021-23), los Dodgers de Los Ángeles (2023-24), Tampa Bay (2024), Cincinnati (2024), Washington (2025) y los Yankees.

El campocorto titular de los Yankees, Anthony Volpe, comenzará la temporada en la lista de lesionados mientras se recupera de una cirugía artroscópica el 14 de octubre para reparar el labrum en su hombro izquierdo. El panameño José Caballero, obtenido de Tampa Bay el 31 de julio, probablemente verá mucho tiempo en el campocorto hasta que Volpe regrese, probablemente no antes de mayo.

Tags
Yankees de Nueva YorkMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: