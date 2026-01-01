Opinión
Astros firman al as japonés Tatsuya Imai por tres años y $54 millones

El lanzador recibe el tercer valor promedio anual más alto para un pitcher nipón que ingresa a MLB

1 de enero de 2026 - 3:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto del 9 de diciembre del 2016, el japones Tatsuya Imai con la camiseta de los Seibu Lions en conferencia de prensa en Tokorozawa, Saitama en Japón. (Kyodo News via AP, Archivo) (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El lanzador derecho Tatsuya Imai llegó a un acuerdo de tres años y $54 millones con los Astros de Houston, según le informó el jueves a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

RELACIONADAS

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Imai recibe un bono por firmar de 2 millones y salarios de 16 millones este año y 18 millones en cada una de las dos últimas temporadas. Puede ganar hasta 3 millones de dólares adicionales en bonificaciones por rendimiento este año: 1 millón cada uno por 80, 90 y 100 entradas.

Sus salarios de 2027 y 2028 aumentarían por el monto de las bonificaciones por rendimiento ganadas en 2026, lo que podría elevar el valor del acuerdo a 63 millones en tres años.

Imai puede optar por rescindir el contrato después de las temporadas 2026 y 2027.

Según el acuerdo de publicación entre las Grandes Ligas y Nippon Professional Baseball, deben finalizar los acuerdos antes de las 5:00 p.m. EST del viernes.

Imai recibe el tercer valor promedio anual más alto para un lanzador japonés que ingresa a Major League Baseball, detrás de los 27.08 millones de Yoshinobu Yamamoto con los Dodgers de Los Ángeles en un acuerdo que comenzó en 2024 y los 22.14 millones de Masahiro Tanaka con los Yankees de Nueva York en un contrato que se extendió de 2014 a 2020.

El derecho de 27 años tuvo un récord de 10-5 con una efectividad de 1.92 esta temporada con los Leones de Seibu de la Liga del Pacífico. Ponchó a 178 bateadores en 163 2/tres entradas.

Imai tiene un récord de 58-45 con una efectividad de 3.15 en ocho temporadas con Seibu, con 907 ponches en 963 2/3 entradas. Ha sido tres veces All-Star.

Imai lanzó ocho entradas de un juego sin hits combinado contra Fukuoka el 18 de abril. Ponchó a 17 contra Yokohama el 17 de junio, rompiendo el récord anterior del equipo de Daisuke Matsuzaka de 16 en 2004.

Según el acuerdo de publicación de MLB con NPB, Seibu recibirá una tarifa de publicación de 9.675 millones de los Astros y una tarifa suplementaria del 15% de cualquier bonificación ganada, aumentos salariales y opciones ejercidas.

Tags
Astros de HoustonMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
