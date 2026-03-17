Boricuas bajados a las Menores: MJ Meléndez, Alexis Díaz y Johnathan Rodríguez en la lista

El relevista Alexis Díaz, y los jardineros MJ Meléndez y Johnathan Rodríguez son algunos de los puertorriqueños que han sido bajados a las ligas menores durante los entrenamientos primaverales del béisbol de Grandes Ligas.

En algunos casos no es sorpresa el descenso, sino parte del proceso regular cuando se trata de jugadores promesas, como es el caso del lanzador Elmer Rodríguez, tercer mejor prospecto de la organización de los Yankees de Nueva York. Rodríguez lanzó con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol.

En total, siete peloteros puertorriqueños han sido bajados, y el número puede aumentar cerca del inicio de la temporada el 25 de marzo.

En el caso de Díaz, fue designado por los Rangers de Texas para asignación el 13 de marzo, fecha a partir de la cual había un periodo breve durante la que podía ser reclamado por otra organización.

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Empero, esto no ocurrió y dos días más tarde, con fecha del pasado domingo, fue enviado al Express de Round Rock, un equipo de la filial Triple A de los Rangers, que participa en la Liga de la Costa del Pacífico.

El naguabeño tuvo un pobre desempeño en los campos primaverales al permitir ocho carreras limpias en apenas 1.2 entradas.

Díaz tampoco las tuvo todas consigo en 2025, temporada en que estuvo con tres equipos, los Reds de Cincinnati, los Dodgers y los Braves de Atlanta, sin poder establecerse, luego de debutar en las Mayores en 2022 y lucir a gran nivel en sus primeras tres campañas.

En 18 juegos en 2025 en Grandes Ligas, lanzó solo 17.2 entradas acumulando elevada efectividad de 8.15.

Distinto a otros de los casos, el regreso de Elmer Rodríguez a las menores se esperaba pues aún no ha debutado en Grandes Ligas y apenas tiró en Triple A el año pasado. (Ramon "Tonito" Zayas)

Durante el periodo muerto firmó un contrato de liga menor con Texas, con opción a integrar el equipo durante los entrenamientos primaverales.

En el caso de Johnathan Rodríguez, enviado de regreso a Triple A el domingo, debutó en las Mayores con los Guardians de Cleveland en 2024, pero ha visto escasa participación en dos temporadas.

En 2025 jugó apenas 31 juegos en los que bateó para promedio de .197, con dos cuadrangulares y 10 carreras remolcadas. Rodríguez sí terminó jugando en los playoffs en la pasada temporada.

En Triple A su historia fue distinta el año pasado, pues continuó produciendo como en campañas anteriores, con bateo de .312, 16 jonrones y 66 impulsadas.

En estos campos primaverales llevaba de 22-6 (.273) con una remolcada.

Matthew Lugo fue bajado a las menores temprano el 1 de marzo, incluso antes de reportarse al entrenamiento de Puerto Rico en Florida previo al Clásico. (Ramon "Tonito" Zayas)

También resultó sorpresivo el caso del jardinero Matthew Lugo, por los Angels de Los Ángeles.

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Lugo fue enviado a Triple A por los Angels desde el 1 de marzo, cuando todavía no había iniciado el torneo internacional que concluye el martes con la final entre Venezuela y Estados Unidos.

En 2025, cuando debutó en Grandes Ligas, jugó en 31 partidos y en general lució bien en su corto tiempo, con bateo de .232, cuatro cuadrangulares y nueve empujadas. En Triple A lució con .262, 13 jonrones y 60 empujadas.

Elmer, tirador derecho de solo 22 años, fue bajado el 9 de marzo, el mismo día que le tiró tres entradas en blanco a Cuba para adjudicarse eventualmente la victoria que le dio a Puerto Rico el pase a la segunda ronda del Clásico.

Con los Yankees en el entrenamiento, tuvo dos apariciones previas de tres entradas cada una, y en la primera completó su actuación sin permitir anotaciones. En total en el entrenamiento tuvo 6.0 episodios y efectividad de 3.00. En 2025 en tres niveles lanzó 150 entradas con 176 ponches, y compiló marca de 11-8 con una extraordinaria efectividad de 2.58.

Bryan Torres, perteneciente a los Cardinals de San Luis, también jugó en el Clásico con Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)

Por otro lado, también fueron bajados el guardabosque Bryan Torres (7 de marzo), que pertenece a los Cardinals de San Luis; el primera base Christian Encarnación-Strand (9 de marzo), de los Reds de Cincinnati; y el patrullero MJ Meléndez, de los Mets de Nueva York.

En el caso de Meléndez fue enviado a la filial Triple A en Syracuse este mismo martes.

Meléndez fue dejado en libertad por los Royals de Kansas City a la conclusión de la pasada temporada, luego de jugar la mayor parte del tiempo en Triple A.