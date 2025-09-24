Opinión
24 de septiembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

BSNF: Santurce toma la primera posición del torneo

Las Cangrejeras lograron su quinta victoria consecutiva al superar a Manatí

24 de septiembre de 2025 - 12:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Narimar Vargas, de las Cangrejeras de Santurce. (BSNF)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las Cangrejeras de Santurce vencieron el martes a las Atenienses de Manatí, 66-61, para quedarse con el primer lugar del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con marca de 9-3.

Santurce dominó la primera mitad, 36-35.

En el tercer cuarto, canastos consecutivos de Oshlynn Brown y Dayshalee Salamán le dieron la ventaja definitiva a las Cangrejeras, 42-39, con 7:12 en el reloj.

Un palancazo de Nairimar Vargas despegó a las campeonas 2024, 54-45, para la mayor ventaja en la noche, restando 32 segundos. Los primeros 30 minutos en el coliseo Roberto Clemente cerraron 54-48, a favor de las locales.

Vargas y Shae Kelley anotaron 13 puntos por igual. Kelley añadió 13 rebotes. Brown terminó con 11 tantos por las nuevas líderes del BSNF.

Pamela Rosado fue la más destacada por las Atenienses con 16 unidades y 10 capturas. Chelsea Mitchell e India Pagán marcaron 12 cada una. Pagán agregó 12 balones atrapados, mientras que Kaela Hilaire encestó 10.

Con el resultado, Manatí deja su récord en 4-6, empatadas con las Ganaderas de Hatillo (4-6) en la séptima posición.

El miércoles, las Ganaderas visitarán a las Leonas de Ponce (3-7) en el auditorio Juan ‘Pachín’ Vicéns, las Criollas de Caguas (5-6) estarán en el coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras para medirse a las locales Cafetaleras de Yauco (3-8), y las Monarcas de Juana Díaz (5-6) recibirán a las Explosivas de Moca (8-3) en el coliseo Dolores ‘Toyita’ Martínez.

