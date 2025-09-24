BSNF: Santurce toma la primera posición del torneo

Las Cangrejeras de Santurce vencieron el martes a las Atenienses de Manatí, 66-61, para quedarse con el primer lugar del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con marca de 9-3.

Santurce dominó la primera mitad, 36-35.

En el tercer cuarto, canastos consecutivos de Oshlynn Brown y Dayshalee Salamán le dieron la ventaja definitiva a las Cangrejeras, 42-39, con 7:12 en el reloj.

Un palancazo de Nairimar Vargas despegó a las campeonas 2024, 54-45, para la mayor ventaja en la noche, restando 32 segundos. Los primeros 30 minutos en el coliseo Roberto Clemente cerraron 54-48, a favor de las locales.

Vargas y Shae Kelley anotaron 13 puntos por igual. Kelley añadió 13 rebotes. Brown terminó con 11 tantos por las nuevas líderes del BSNF.

Pamela Rosado fue la más destacada por las Atenienses con 16 unidades y 10 capturas. Chelsea Mitchell e India Pagán marcaron 12 cada una. Pagán agregó 12 balones atrapados, mientras que Kaela Hilaire encestó 10.

Con el resultado, Manatí deja su récord en 4-6, empatadas con las Ganaderas de Hatillo (4-6) en la séptima posición.