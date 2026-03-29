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Carlos Correa aporta al rally de ocho carreras en la victoria de los Astros

El boricua tuvo dos carreras remolcadas y Houston borró una desventaja de 6-0 frente a los Angels para su primer triunfo de la campaña

29 de marzo de 2026 - 11:07 PM

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Carlos Correa reacciona al ver Yainer Diaz conectar un sencillo de dos carreras contra los Angels. (Eric Christian Smith)
Por Joshua Koch

Carlos Correa e Isaac Paredes impulsaron dos carreras cada uno y protagonizaron una entrada de ocho carreras para los Astros de Houston en su victoria por 11-9 sobre los Angels de Los Ángeles el sábado por la noche.

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Tras ir perdiendo 6-4, los Astros empataron el partido con un sencillo de Correa y un error de lanzamiento del receptor de los Angels, Logan O’Hoppe. Houston tomó la delantera con un sencillo de Christian Walker.

Los Astros le anotaron seis carreras al relevista de los Angels, Walbert Ureña (0-1), con cuatro hits en una sola entrada.

Houston sentenció el partido con un sencillo de dos carreras de Yainer Díaz y un doble de dos carreras contra la pared del jardín derecho de Jake Meyers para poner el marcador 11-6. Las ocho carreras son la mayor cantidad anotada por Houston en la sexta entrada desde que anotaron 10 contra los Dodgers de Los Ángeles el 4 de julio.

El bullpen de los Angels, que había mantenido 7 2/3 entradas sin permitir carreras al inicio de la temporada, concedió ocho carreras entre Ureña y Joey Lucchesi solo en la sexta entrada.

Houston perdía 6-0 en la quinta entrada, pero un doble de dos carreras de Paredes sacó del juego al abridor de los Angels, Reid Detmers.

Detmers, quien hacía su primera apertura de temporada regular desde el 27 de septiembre de 2024, permitió tres carreras y seis hits, y ponchó a nueve en 4 2/3 entradas.

Kai-Wei Teng (1-0) debutó con los Astros en la quinta entrada. Teng fue adquirido de los Gigantes de San Francisco en enero. No permitió carreras y solo un hit, ponchó a dos y otorgó una base por bolas en 2 1/3 entradas para conseguir su primera victoria.

Oswald Peraza y Jorge Soler conectaron jonrones en entradas consecutivas para poner el marcador 3-0. Nolan Schanuel bateó un jonrón de tres carreras en la novena entrada para ampliar la ventaja a 11-9. Los Angels suman ahora ocho jonrones como equipo, liderando las Grandes Ligas.

Cristian Javier permitió seis carreras y cuatro hits, ponchó a uno y otorgó cuatro bases por bolas en 4 2/3 entradas.

Tags
Astros de HoustonCarlos CorreaMLBGrandes Ligas
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