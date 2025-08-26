Opinión
Feriados
26 de agosto de 2025
87°bruma
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carlos Correa: encendido con el madero desde su llegada a los Astros

Es el mejor bateador de Houston desde el cambio que lo llevó de regreso a su equipo original con el que ganó una Serie Mundial en 2017

26 de agosto de 2025 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Correa ha vuelto a reencontrarse con su ofensiva de antaño desde que retornó a los Astros de Houston, el 1 de agosto. (Terrance Williams)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Con récord de 10-12 en el mes de agosto, los Astros no han aprovechado del todo la gran ofensiva que entró a aportar desde su regreso a Houston el puertorriqueño Carlos Correa, adquirido en cambio desde los Twins de Minnesota en la fecha límite para canjes en las Grandes Ligas el 31 de julio.

RELACIONADAS

Correa, que tras fallar en la ofensiva el 1 de agosto tuvo luego ocho partidos consecutivos bateando de hit, ha sido la bujía ofensiva que los Astros necesitaban ante la ausencia por lesión de múltiples jugadores.

De paso, es el mejor bateador de Houston en lo que va de este mes, y de los principales de la Liga Americana en el mismo periodo.

Carlos Correa tiene tres cuadrangulares y tres dobletes con Houston en agosto.
Carlos Correa tiene tres cuadrangulares y tres dobletes con Houston en agosto. (Terrance Williams)

Houston, en cambio, ha cedido terreno en el liderato de la División Oeste de la Liga Americana, y antes de la acción del martes juega para 72-59, con solo 1.5 juegos de ventaja sobre los Mariners de Seattle (71-61).

Correa, que con el cambio a Houston también dejó su habitual posición defensiva del campocorto por la tercera base, ha estado encendido con su bate en su retorno a los Astros, con quienes había jugado por última vez en 2021 en la Serie Mundial de ese año ante los eventuales campeones Braves de Atlanta.

En 21 partidos desde que Minnesota lo traspasó a Houston, Correa está bateando para promedio de .349, producto de 29 hits en 83 turnos, encabezando a su equipo.

Su bateo ha sido el tercero mejor de la Liga Americana en dicho periodo, y el sexto en todas las Mayores en lo que va de mes.

Tiene además tres dobletes, tres cuadrangulares y 12 carreras empujadas, con igual número de anotadas.

Ha sido efectivo además embasándose, con un porcentaje de .407, igualmente el mejor de los Astros y el séptimo en su circuito durante este mes.

Tiene un slugging de .494 y un OPS de .901.

Así las cosas, aunque perdió siete juegos con los Twins por una conmoción cerebral al chocar con su entonces compañero Byron Buxton en un juego el 15 de mayo, Correa ha participado este año en 114 juegos y está en ritmo de superar sus totales de 2022 y 2023, cuando tuvo 136 y 135 juegos, respectivamente.

En 2024 solo tuvo 86 partidos por una fascitis plantar que lo tuvo tiempo prolongado en la lista de lesionados.

Esta temporada, a pesar de que su inicio fue lento con Minnesota, tuvo dos meses, en mayo y en julio, en los que bateó sobre .300 de promedio.

Como parte de su racha ofensiva de agosto en el uniforme de los Astros, viene de producir en grande el pasado fin de semana en la serie que Houston dominó 3-1 sobre los Orioles de Baltimore. En esos cuatro juegos Correa bateó .412 (17-7), con un cuadrangular, cuatro remolcadas y cuatro anotadas.

En general, Correa está bateando ahora .283 con 10 cuadrangulares, 43 carreras impulsadas y 52 anotadas, con buena parte de esa producción en agosto.

Su porcentaje en base durante el 2025 es al momento de .336, con un slugging de .407 y un OPS de .743.

ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
