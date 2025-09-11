Opinión
11 de septiembre de 2025
87°bruma
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carlos Correa llega a los 200 jonrones ante los envíos de José Berríos

El antesalista de los Astros aportó al triunfo sobre los Blue Jays de Toronto

11 de septiembre de 2025 - 9:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Correa disparó el jonrón solitario ante José Berríos en la sexta entrada. (Nathan Denette)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Yainer Díaz disparó un cuadrangular para romper un empate en la novena entrada, Carlos Correa alcanzó los 200 jonrones en su carrera y los Astros de Houston derrotaron 3-2 a los Blue Jays el miércoles por la noche.

RELACIONADAS

Después de que el bullpen de Houston dejara escapar una ventaja de 2-0 en la parte baja de la octava entrada, Díaz recuperó la ventaja con el vuelacercas con uno fuera frente al cerrador de Toronto, Jeff Hoffman.

Hoffman (9-7) es líder entre los relevistas de las Mayores con 15 cuadrangulares permitiros en la campaña.

El dominicano Enyel De Los Santos (6-3) consiguió dos outs para anotarse la victoria y Bryan Abreu cerró con su quinto salvamento en 10 oportunidades.

El derecho de los Astros Jason Alexander igualó el mejor registro de su carrea al lanzar siete entradas en blanco. Solamente aceptó tres hits, dio una base por bolas y pochó a tres.

Diaz abrió la pizarra con un doble productor en la segunda entrada y Correa pegó un cuadrangular solitario en la sexta ante el abridor de los Blue Jays, José Berríos, pero los Astros no fueron capaces de mantenerse adelante.

Steven Okert relevó a Alexander en la octava y cedió sencillos a tres de los cuatro bateadores que enfrentó. Okert salió después de un batazo productor de carrera del venezolano Andrés Giménez

De Los Santos entró con corredores en las esquinas y ponchó a George Springer para el segundo out, pero Nathan Lukes lo igualó con sencillo.

De Los Santos cerró la entrada retirando al dominicano Vladimir Guerrero Jr. con un batazo al cuadro.

Berríos, en tanto, no tuvo decisión en la noche. Tiró 5.1 entradas y permitió dos carreras con cinco hits.

Con la victoria, Houston mantiene una ventaja de un juego sobre Seattle en el tope del Oeste de la Americana.

Por los Astros, los dominicanos Yainier Díaz de 4-2 con una anotada y dos remolcadas, Jeremy Peña de 5-0 y Jesús Sánchez de 1-0 con una anotada; el puertorriqueño Carlos Correa de 4-2 con una anotada y una impulsada; el cubano Yordan Álvarez de 4-2; el mexicano Ramón Urías de 3-0; el venezolano José Altuve de 1-0.

Por los Blue Jays, el venezolano Andrés Giménez bateó de 3-2 con una producida; el mexicano Alejandro Kirk de 4-0; el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-0.

Tags
Carlos CorreaAstros de HoustonJosé BerríosBlue Jays de TorontoGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Deportes
