prima:Suscriptores
30 de septiembre de 2025
82°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Carlos Mendoza regresará como dirigente de los Mets tras el colapso de 2025

El venezolano sigue bajo contrato hasta 2026, con una opción del club para 2027

29 de septiembre de 2025 - 7:57 PM

Carlos Mendoza debutó con los Mets el año pasado. (Erin Hooley)
Nueva York - El venezolano Carlos Mendoza regresará como manager de los Mets de Nueva York la próxima temporada, después de que su equipo, de alto costo en su nómina, se desvaneciera notablemente en la segunda mitad de este año y no clasificara a los playoffs.

En una conferencia de prensa para discutir el colapso, el presidente de Operaciones de Béisbol, David Stearns, afirmó el lunes que Mendoza definitivamente regresará. Cualquier otra cosa habría sido una sorpresa, considerando que Mendoza fue un gran éxito el año pasado en su debut y sigue bajo contrato hasta 2026, con una opción del club para 2027.

“Creo que Carlos tiene todas las mismas cualidades y activos en los que creí cuando lo contratamos hace dos años, y creo que a lo largo de su mandato aquí lo ha demostrado. Tuvimos un año difícil este año, no hay duda. Todos estamos decepcionados, todos estamos frustrados, Mendy tanto o más que cualquier otra persona. Pero sigo creyendo que es un muy buen manager y creo que lo va a demostrar”, expresó Stearns.

Después de un emocionante e inesperado viaje a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024, los Mets añadieron al toletero agente libre dominicano Juan Soto la última temporada baja y comenzaron este año con una nómina de $322.6 millones, la más alta de las Grandes Ligas en el día inaugural.

Construyeron el mejor récord en el béisbol con 45-24 hasta el 12 de junio, luego le siguieron con un registro de 38-55 el resto del camino para terminar 83-79. Necesitando una victoria el domingo para ganar el último comodín de la Liga Nacional, se quedaron fuera de la postemporada con una derrota 4-0 ante los Marlins de Miami.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Mets de Nueva YorkMLBGrandes Ligas
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
