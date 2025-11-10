Carolina y Santurce buscan extender su paso perfecto en la liga invernal
La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente reanuda la acción este martes con tres partidos en agenda
10 de noviembre de 2025 - 7:06 PM
Los Gigantes de Carolina y los Cangrejeros de Santurce llegan a la jornada del martes de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) como los únicos equipos invictos tras la primera semana de acción. Ambos elencos marchan con marca de 3-0, liderando la tabla de posiciones de la temporada 2025-2026.
Carolina viene de vencer 4-2 a los Indios de Mayagüez en el Estadio Isidoro “Cholo” García, mientras que Santurce le repitió dosis sobre los Criollos de Caguas con marcador de 7-3 en el Solá Morales, demostrando su poder ofensivo y solidez en el montículo.
Detrás de ellos, los Leones de Ponce (2-1) escalan posiciones tras conseguir su segunda victoria consecutiva al superar 2-1 a los Senadores de San Juan (0-4), que siguen sin conocer la victoria. Los Indios tienen 2-2 y por su parte, los Criollos (0-3) también continúan en busca de su primer triunfo de la campaña.
Este martes, Ponce visita a Mayagüez, así como Santurce recibe a los Senadores. En tanto, Caguas chocará contra los Gigantes en Carolina.
Shed Long Jr. y Brian Rey, ambos de los Cangrejeros, así como Jonathan Rodríguez de los Gigantes, encabezan el promedio de bateo con .500 cada uno.
Long Jr., además, está igualado en carreras impulsadas con cuatro junto a Anthony Calarco (Ponce) y Luis Vázquez (Caguas).
Vázquez, por su lado, registra un par de cuadrangulares, liderando dicho departamento. Rubén Castro (Santurce) encabeza la anotadas con seis y bases robadas con tres.
En cuanto al pitcheo, Angel Reyes (Carolina) suma dos triunfos. El nipón Kazuto Taguchi (Ponce) ha abanicado a seis bateadores y Alexis Rivero (Mayagüez) lleva dos salvados.
La LBPRC informó el lunes que se registró una asistencia total de 34,726 aficionados en los 10 juegos inaugurales celebrados en los cinco parques, superando significativamente los 25,142 aficionados del pasado torneo 2024-25, reflejando un incremento de 38.1% o 9,584 fanáticos adicionales. La asistencia promedio por juego aumentó de 2,514 a 3,473.
En comparación, durante la temporada 2023-24 se contabilizaron 26,669 asistentes, y en 2022-23 fueron 21,180 fanáticos, reflejando un crecimiento sostenido en el respaldo del público año tras año.
“Este es el fruto del trabajo y esfuerzo en equipo que han realizado la LBPRC y sus franquicias, junto con la nueva campaña publicitaria La Pro, que destaca que el béisbol puertorriqueño es pasión, talento, cultura, unión y, aún más importante, comunidad. Los dueños de equipo se han comprometido a ofrecer actividades, promociones y entretenimiento para su fanaticada”, expresó Juan A. Flores Galarza, presidente de la LBPRC, mediante declaraciones escritas.
