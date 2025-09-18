Clayton Kershaw se retirará después de 18 temporadas con los Dodgers

Los Ángeles - El tres veces ganador del premio Cy Young, Clayton Kershaw, se retirará al final de esta temporada, anunciaron el jueves los Dodgers de Los Ángeles.

El zurdo de 37 años, que consiguió su ponche número 3,000 en julio, hará su última apertura de temporada regular en el Dodger Stadium el viernes por la noche contra los Giants de San Francisco.

El 11 veces All-Star y MVP de la Liga Nacional de 2014 se encuentra en su temporada número 18 en las Grandes Ligas, todas con los Dodgers, lo que lo empata con Zack Wheat y Bill Russell con la mayor cantidad de años en la historia de la franquicia. Kershaw ganó campeonatos de la Serie Mundial en 2020 y 2024.

“En nombre de los Dodgers, felicito a Clayton por una fabulosa carrera y le agradezco los muchos momentos que les brindó a los fanáticos de los Dodgers y a los fanáticos del béisbol en todas partes, así como por todas sus profundas actividades caritativas”, dijo Mark Walter, propietario y presidente del equipo, en un comunicado. “La suya es una carrera verdaderamente legendaria, una que sabemos que lo llevará a su inducción al Salón de la Fama del Béisbol”.

Kershaw tiene un récord de carrera de 222-96 y 15 blanqueadas, que lideran a los jugadores activos de las Grandes Ligas.

Su efectividad de 2.54 es la más baja de cualquier lanzador en la era de la pelota viva desde 1920, y su porcentaje de victorias supera a todos los lanzadores con al menos 200 victorias desde 1900.

El 2 de julio, Kershaw se convirtió en el jugador número 20 y el cuarto zurdo en la historia de la MLB en alcanzar los 3,000 ponches (ahora 3,039).