Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con 29 años, fallece lanzador de los Próceres de Barranquitas en el Béisbol Doble A

La Federación local y la franquicia lamentaron la repentina muerte del serpentinero Jhon Vargas

27 de febrero de 2026 - 11:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jhon Vargas, lanzador de los Próceres. (Suministrada / Béisbol Doble A)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Federación de Béisbol de Puerto Rico y la franquicia de los Próceres de Barranquitas en el Béisbol Doble A lamentaron este viernes la repentina muerte del lanzador Jhon Vargas. Tenía 29 años.

Hasta el momento no se ha informado la causa del fallecimiento.

La organización de los Próceres de Barranquitas lamenta profundamente el repentino fallecimiento de nuestro lanzador Jhon Vargas. Hoy el béisbol está de luto”, escribió el equipo en las redes sociales.

“Más allá del jugador talentoso que defendió nuestros colores con entrega y orgullo, se nos va un ser humano especial, compañero solidario y amigo leal dentro y fuera del terreno. Jhon representó con dignidad los colores de Barranquitas. Cada vez que subió al montículo lo hizo con pasión, compromiso y amor por el juego. Su carácter, respeto y espíritu competitivo dejaron una huella imborrable en nuestro camerino y en la fanaticada que siempre lo apoyó... A nuestra fiel fanaticada, les pedimos que abracemos a la familia de Jhon con el mismo cariño con el que él defendió nuestros colores. Su legado permanecerá con nosotros en cada lanzamiento, en cada victoria y en cada recuerdo compartido”, agregó el escrito.

La Federación anunció que el partido de este viernes programado ante los Criollos de Caguas fue suspendido.

Lamentamos profundamente el repentino fallecimiento del estelar lanzador de los Próceres de Barranquitas, Jhon Vargas. Ante esta dolorosa e inesperada pérdida, el juego programado para hoy viernes entre los Próceres y Criollos ha sido suspendido. Descanse en paz”, escribió la Federación.

Tags
Beisbol Doble AFederación de Béisbol de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 27 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: