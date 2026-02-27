Con 29 años, fallece lanzador de los Próceres de Barranquitas en el Béisbol Doble A

La Federación de Béisbol de Puerto Rico y la franquicia de los Próceres de Barranquitas en el Béisbol Doble A lamentaron este viernes la repentina muerte del lanzador Jhon Vargas. Tenía 29 años.

Hasta el momento no se ha informado la causa del fallecimiento.

“La organización de los Próceres de Barranquitas lamenta profundamente el repentino fallecimiento de nuestro lanzador Jhon Vargas. Hoy el béisbol está de luto”, escribió el equipo en las redes sociales.

“Más allá del jugador talentoso que defendió nuestros colores con entrega y orgullo, se nos va un ser humano especial, compañero solidario y amigo leal dentro y fuera del terreno. Jhon representó con dignidad los colores de Barranquitas. Cada vez que subió al montículo lo hizo con pasión, compromiso y amor por el juego. Su carácter, respeto y espíritu competitivo dejaron una huella imborrable en nuestro camerino y en la fanaticada que siempre lo apoyó... A nuestra fiel fanaticada, les pedimos que abracemos a la familia de Jhon con el mismo cariño con el que él defendió nuestros colores. Su legado permanecerá con nosotros en cada lanzamiento, en cada victoria y en cada recuerdo compartido”, agregó el escrito.

La Federación anunció que el partido de este viernes programado ante los Criollos de Caguas fue suspendido.