prima:Suscriptores
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Confiamos plenamente en el talento”: presidente de la Federación de Béisbol sobre el roster de Puerto Rico para el Clásico

5 de febrero de 2026 - 11:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edwin Díaz será ahora la principal cara en el elenco de Puerto Rico ante las ausencias de Carlos Correa, Javier Báez y Francisco Lindor. (Ramon Tonito Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

“Ya hemos sometido a Major League Baseball el roster final de 30 jugadores y confiamos plenamente en el talento y el compromiso de cada uno de los peloteros que estarán representando a Puerto Rico”.

Fueron las palabras del presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, al confirmar que el ente federativo sometió finalmente el roster de 30 jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol en marzo próximo.

Quiles envió un comunicado en la mañana del jueves para invitar a la afición boricua a una actividad en el Distrito T-Mobile esta noche para el anuncio de los 30 integrantes del equipo. La actividad comenzará a las 7:00 p.m.

En la comunicación, Quiles no hizo referencia a las bajas de los estelares jugadores Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez en el roster final.

Lindor y Correa no jugarán por la falta de una póliza de seguro, mientras la ausencia de Báez está relacionada a otra situación.

Han sido días de mucho trabajo, sumamente intensos, de comunicación constante y de un proceso exigente para poder presentar el mejor equipo posible”, dijo Quiles en declaraciones escritas.

“Presentamos un roster compuesto por 16 lanzadores y 14 jugadores de posición, un grupo balanceado en el que depositamos toda nuestra confianza. Sabemos que defenderán nuestra bandera con orgullo y con el corazón. Esperamos que el pueblo puertorriqueño se una a nosotros esta noche para respaldarlos”, resaltó Quiles.

El Nuevo Día confirmó los 14 jugadores de posición que aparecerán en el roster final.

Los receptores Martín Maldonado y Christian Vázquez; los infielders Nolan Arenado, Emmanuel Rivera, Luis Vázquez, Willi Castro, Edwin Arroyo y Darell Hernaiz; y los jardineros Heliot Ramos, Carlos Cortés, Matthew Lugo, Eddie Rosario, MJ Meléndez y Bryan Torres.

En cuanto a los integrantes del cuerpo de lanzadores están confirmados los brazos de Seth Lugo, Elmer Rodríguez, José de León, Eduardo Rivera, Edwin “Sugar” Díaz, Fernando Cruz, Luis Quiñones, Yacksel Ríos, Jovani Morán, Rico García, Eric Torres y José Espada.

Otros brazos en consideración eran los de Gabriel Rodríguez, Ricardo Vélez, Ángel Reyes, Raymond Burgos, Nicholas Padilla y Anthony Maldonado.

El abridor José Berríos solo podrá lanzar a partir de la segunda ronda, en caso de que los boricuas ocupen una de las primeras dos posiciones en el Grupo A, donde también figuran Panamá, Canadá, Colombia y Cuba.

Puerto Rico llevará 16 lanzadores.

El Estadio Hiram Bithorn albergará la acción de la primera ronda del Grupo A a partir del 6 de marzo.

Tags
Clásico Mundial de BéisbolMLBFederación de Béisbol de Puerto RicoFrancisco LindorCarlos CorreaJavier Báez
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
jueves, 5 de febrero de 2026
