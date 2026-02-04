Confirmados los 14 jugadores de posición de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol

El veterano jardinero Eddie Rosario estará en los jardines de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol por cuarta ocasión consecutiva.

A un día del anuncio oficial de la plantilla de 30 jugadores para el magno evento, El Nuevo Día confirmó este miércoles la presencia del guayamés de 34 años.

El jueves, MLB Network transmitirá un programa especial a las 8:00 p.m. para anunciar todos los rosters de los equipos participantes en el certamen.

Por otro lado, el guardabosques carolinense Nelson Velázquez no repetirá debido a que busca un espacio en los Cardinals de San Luis luego de firmar un contrato de liga menor con invitación a spring training.

Está activo en la Serie del Caribe con los Cangrejeros en México.

Otro jardinero que tampoco estuvo disponible fue Johnathan Rodríguez, de los Guardians de Cleveland y Jugador Más Valioso de la pelota invernal local con los Gigantes de Carolina.

Junto a Rosario, este medio supo que otros jardineros confirmados son Bryan Torres, MJ Meléndez, Carlos Cortés y Matthew Lugo.

Heliot Ramos ya había sido anunciado por la Federación de Béisbol local.

Torres, Cortés, Ramos y Lugo estarán debutando en el torneo.

Willi Castro, igualmente, puede defender los bosques y la intermedia.

Nelson Velázquez no jugará en esta edición. Debutó en el pasado Clásico en Miami. (Ramón “Tonito” Zayas)

Rosario viene de jugar con los Indios de Mayagüez tras apenas jugar cinco partidos en las Mayores en 2025 con los Dodgers y Braves de Atlanta.

Con la tribu, el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y campeón de Serie Mundial con Atlanta en 2021 tuvo promedio de bateo de .216 en 36 juegos con un cuadrangular y 11 carreras remolcadas.

Reforzó a los campeones Leones del Escogido en la final de la liga dominicana.

El Nuevo Día confirmó los 14 jugadores de posición que aparecerán en el roster final.

Los receptores Martín Maldonado y Christian Vázquez; los infielders Nolan Arenado, Emmanuel Rivera, Luis Vázquez, Willi Castro, Edwin Arroyo y Darell Hernaiz; y los jardineros Heliot Ramos, Carlos Cortés, Matthew Lugo, Eddie Rosario, MJ Meléndez y Bryan Torres.

Edwin Arroyo es uno de los mejores talentos jóvenes del béisbol boricua. (X / @Reds)

En cuanto a los integrantes del cuerpo de lanzadores están confirmados los brazos de Seth Lugo, Elmer Rodríguez, José de León, Eduardo Rivera, Edwin “Sugar” Díaz, Fernando Cruz, Luis Quiñones, Yacksel Ríos, Jovani Morán, Rico García, Eric Torres y José Espada.

Otros brazos en consideración eran los de Gabriel Rodríguez, Ricardo Vélez, Ángel Reyes, Raymond Burgos, Nicholas Padilla y Anthony Maldonado.

Los grandes ausentes en la competencia serán los estelares Carlos Correa, Javier Báez y Francisco Lindor.