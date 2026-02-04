Opinión
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico aumenta a 27 su roster del Clásico Mundial de Béisbol

La lista de 30 debe completarse antes del anuncio oficial del jueves, por parte de MLB, sobre los jugadores que participarán

4 de febrero de 2026 - 12:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Francisco Lindor es uno de los jugadores a los que se le ha negado una póliza para que juegue en el Clásico Mundial de Béisbol. (Carlos Giusti/Staff)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes

Pitcheo a pitcheo, Puerto Rico se está aproximando a la cuenta máxima de jugadores que debe presentar antes de que el jueves se anuncien oficialmente por parte de Major League Baseball (MLB) los rosters de los equipos que parciparán en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en marzo.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico aumentó su roster a 27 peloteros, confirmó a El Nuevo Día el gerente de operaciones del combinado nacional, Joey Solá, un día después de que las partes llegaran a un acuerdo para entregar primero una lista de 25 jugadores.

Los rosters para el Clásico Mundial deben ser de 30 peloteros y debían entregarse el martes a las 10:00 de la mañana, pero la FBPR y el gerente general Carlos Beltrán sometieron una lista de 25 y consiguieron tiempo adicional para confirmar más adelante otros nombres tan pronto solucionaran trabas relacionadas a permisos.

Solá no quiso revelar los nombres de qué otros dos jugadores se sumaron pero dijo que el proceso ha sido bastante complejo desde que la pasada semana la FBPR se enteró de que múltiples lanzadores así como el capitán de Puerto Rico, Francisco Lindor, no tenían permiso para jugar en el Clásico por falta de una póliza de seguro.

Ya todos los lanzadores que inicialmente obtuvieron una respuesta negativa, les fueron aprobados a Puerto Rico, incluyendo el relevista Fernando Cruz, de los Yankees de Nueva York, y Jovani Morán, de los Red Sox de Boston, pero todavía hay dudas con el iniciador de los Blue Jays de Toronto, José Berríos.

Solá dijo desconocer cuándo se podrá informar a MLB los nombres de los otros tres peloteros que completarían el roster de 30.

Al parecer Puerto Rico no ha tirado la toalla con los casos de Carlos Correa y Lindor, a quienes se les ha negado el permiso. En el caso de Correa, fue el propio jugador de los Astros de Houston quien le dijo a un medio de Estados Unidos que no tenía una póliza según le reveló el dueño del equipo, Jim Crane.

La baja de Lindor, empero, fue anunciada por la propia Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, atribuyendo la falta de seguro a que el campocorto de los Mets pasó por un procedimiento quirúrgico en un codo en octubre.

La FBPR tampoco ha podido confirmar al momento a Javier Báez, de los Tigers de Detroit.

Clásico Mundial de BéisbolFrancisco LindorCarlos CorreaJavier Báez
Antolín Maldonado Ríos
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva.
Deportes
