Puerto Rico aumenta a 27 su roster del Clásico Mundial de Béisbol

Pitcheo a pitcheo, Puerto Rico se está aproximando a la cuenta máxima de jugadores que debe presentar antes de que el jueves se anuncien oficialmente por parte de Major League Baseball (MLB) los rosters de los equipos que parciparán en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en marzo.

La Federación de Béisbol de Puerto Rico aumentó su roster a 27 peloteros, confirmó a El Nuevo Día el gerente de operaciones del combinado nacional, Joey Solá, un día después de que las partes llegaran a un acuerdo para entregar primero una lista de 25 jugadores.

Los rosters para el Clásico Mundial deben ser de 30 peloteros y debían entregarse el martes a las 10:00 de la mañana, pero la FBPR y el gerente general Carlos Beltrán sometieron una lista de 25 y consiguieron tiempo adicional para confirmar más adelante otros nombres tan pronto solucionaran trabas relacionadas a permisos.

Solá no quiso revelar los nombres de qué otros dos jugadores se sumaron pero dijo que el proceso ha sido bastante complejo desde que la pasada semana la FBPR se enteró de que múltiples lanzadores así como el capitán de Puerto Rico, Francisco Lindor, no tenían permiso para jugar en el Clásico por falta de una póliza de seguro.

Ya todos los lanzadores que inicialmente obtuvieron una respuesta negativa, les fueron aprobados a Puerto Rico, incluyendo el relevista Fernando Cruz, de los Yankees de Nueva York, y Jovani Morán, de los Red Sox de Boston, pero todavía hay dudas con el iniciador de los Blue Jays de Toronto, José Berríos.

Solá dijo desconocer cuándo se podrá informar a MLB los nombres de los otros tres peloteros que completarían el roster de 30.

Al parecer Puerto Rico no ha tirado la toalla con los casos de Carlos Correa y Lindor, a quienes se les ha negado el permiso. En el caso de Correa, fue el propio jugador de los Astros de Houston quien le dijo a un medio de Estados Unidos que no tenía una póliza según le reveló el dueño del equipo, Jim Crane.

La baja de Lindor, empero, fue anunciada por la propia Asociación de Jugadores de Grandes Ligas, atribuyendo la falta de seguro a que el campocorto de los Mets pasó por un procedimiento quirúrgico en un codo en octubre.