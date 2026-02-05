¿Qué se sabe del roster de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol?

El dirigente Yadier Molina, el gerente general Carlos Beltrán y otros miembros del cuerpo técnico y de la directiva de la Federación de Béisbol de Puerto Rico estuvieron la noche del miércoles afinando los últimos detalles de la confección de la novena para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Puerto Rico deberá entregar hoy, jueves, el listado final de 30 jugadores a Major League Baseball (MLB), quien en la noche divulgará los rosters de los 20 países que participarán en la edición 2026 en un programa especial a partir de las 8:00 p.m. por MLB Network.

El Nuevo Día supo que la reunión fue mayormente para llenar los últimos espacios en el cuerpo de lanzadores.

También analizaban la posibilidad de llevar solo dos receptores en las figuras de Martín “Machete” Maldonado y Christian Vázquez, o de agregar uno tercero entre MJ Meléndez, Adrián del Castillo y Brian Navarreto.

Meléndez inició su carrera como receptor, pero mayormente ha jugado en los jadines en las Mayores. Incluso en la edición de 2023 jugó en los bosques con Puerto Rico.

Puerto Rico tiene la opción de someter finalmente un roster sin llenar todos los espacios, mientras continúan las gestiones para asegurar las participaciones de Francisco Lindor y Carlos Correa.

Trascendió que la Federación ya realizó una primera gestión relacionada con las pólizas de seguro de Lindor y Correa, pero aún resta completar otro trámite para finalizar el proceso y garantizar la presencia de ambos.

El caso de Javier Báez es más complicado, según se supo.

Darell Hernaiz estaría debutando en el torneo mundialista. (Jeff Chiu)

De ausentarse el trío de Báez, Lindor y Correa, el conjunto quedaría sin figuras establecidas en las Mayores en las posiciones de campocorto y segunda base, considerando que Willi Castro sea movido a los bosques.

En este escenario, hay tres nombres que podrían estar ocupando dichas posiciones: Darell Hernaiz, Luis Vázquez y el prospecto Edwin Arroyo.

Otra alternativa es colocar a Castro en la intermedia.

El veterano Nolan Arenado estaría defendiendo la antesala y Emmanuel Rivera la inicial.

En los jardines hay cuatro nombres confirmados en el experimentado Eddie Rosario y en los debutantes Heliot Ramos, Matthew Lugo y Carlos Cortés.

El Nuevo Día supo que Johnathan Rodríguez y Nelson Velázquez declinaron jugar en el certamen. Velázquez estuvo presente en la pasada edición en Miami.

En cuanto a los abridores, están poyectados los brazos de Seth Lugo, Elmer Rodríguez, José de León y Eduardo Rivera.

El zurdo Eduardo Rivera es un sólido candidato para formar parte de la rotación de Puerto Rico. (Suministrada)

Mientras en el bullpen figuran los nombres de Edwin “Sugar” Díaz, Fernando Cruz, Jovani Morán, Luis Quiñones, Yacksel Ríos, José Espada, Rico García y Eric Torres.

Otras figuras consideradas para el bullpen eran los zurdos Gabriel Rodríguez y Raymond Burgos junto a los derechos Ricardo Veléz, Anthony Maldonado, Ángel Reyes y Nicholas Padilla.

Maldonado y Padilla lanzaron en la última edición del certamen.

Puerto Rico, según trascendió, llevará 16 serpentineros y 14 jugadores de posición al torneo.