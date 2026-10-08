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Costosa interferencia: fanático negó a Volpe el jonrón del empate a los Yankees contra los Rays

Los umpires determinaron que un aficionado interfirió con su batazo profundo al jardín izquierdo.

8 de octubre de 2026 - 12:11 AM

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El jardinero izquierdo Víctor Mesa Jr. de los Rays de Tampa Bay trata de atrapar una pelota interferida por fanáticos tras el batazo de Anthony Volpe de los Yankees de Nueva York, en el sexto inning del tercer juego de la serie divisional de la Liga Americana, el miércoles 7 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) (Yuki Iwamura)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Anthony Volpe vio negado un jonrón que habría empatado el juego para los Yankees de Nueva York en el tercer juego de su serie divisional de la Liga Americana contra los Rays de Tampa Bay, después de que los umpires determinaron que un aficionado interfirió con su batazo profundo al jardín izquierdo.

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La jugada se marcó inicialmente como un jonrón de dos carreras que habría igualado la pizarra 4-4 con dos outs en la sexta entrada la noche del miércoles. Pero una extensa revisión de video de las Grandes Ligas determinó que un fanático se estiró por encima del muro para atrapar la pelota, mientras Víctor Mesa Jr., el jardinero izquierdo cubano de los Rays, intentaba sin éxito atraparla en un salto.

La decisión fue interferencia del espectador, y a Volpe se le acreditó un doble impulsor que llevó al plato a George Lombard Jr. desde la primera base, recortando la ventaja de Tampa Bay a 4-3 en el Yankee Stadium.

“Tras revisar todos los ángulos pertinentes, el Encargado de Repetición determinó de manera definitiva que el espectador interfirió con la pelota sobre el terreno de juego”, informó MLB en un comunicado del centro de repeticiones.

“La pelota no habría salido del terreno de juego ni habría sido atrapada. La decisión se REVOCA: hubo interferencia de espectador y no hay jonrón. Además, el Encargado de Repetición anotó una carrera y colocó al bateador-corredor en la segunda base”.

Se produjo otra breve demora después de que algunos aficionados en el jardín izquierdo lanzaran escombros al terreno. Spencer Jones se ponchó ante Griffin Jax para terminar la entrada.

Mesa Jr. conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate ante Max Fried en la parte alta de la sexta, para poner a Tampa Bay al frente.

Los Rays, campeones del Este de la Liga Americana, ganaron el juego, 4-3, y barrieron 3-0 serie al mejor de cinco.

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Yankees de Nueva YorkGrandes LigasMLB
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