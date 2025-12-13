Criollos remontan en la novena y dejan en el terreno a Santurce

Los Criollos de Caguas dejaron en el terreno de forma dramática a los Cangrejeros de Santurce con marcador de 3-2 en la décima entrada, este viernes, en el Estadio Yldefonso Solá Morales, en la continuación de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Caguas consiguió su segunda victoria consecutiva para colocarse con marca de 14-14 y, a su vez, frenó la racha de cinco triunfos de los líderes Cangrejeros, que ahora juegan para 19-9.

Con la pizarra 2-1 a favor de Santurce en la parte baja del décimo episodio y con dos outs, MJ Meléndez conectó sencillo que impulsó la carrera del empate en las piernas de Ónix Vega.

Acto seguido, un error del antesalista Jack López en batazo de Nelson Velázquez permitió que Meléndez anotara la carrera del triunfo para sellar el dramático desenlace.

El estelar cerrador José Espada se apuntó la victoria en relevo tras lanzar una entrada en blanco, mientras Bryan Escaño cargó con la derrota.

El encuentro estuvo cargado de drama de principio a fin. Santurce hizo su primera anotación en la cuarta entrada con sencillo de Roy Morales.

En el noveno episodio, cuando los Cangrejeros estaban a un out de asegurar la victoria vía blanqueada, un error del propio Morales en la inicial permitió que Kristian Campbell anotara la carrera del empate por los Criollos.

En la parte alta del décimo capítulo, un sencillo de Christian Vázquez le devolvió la ventaja a Santurce, 2-1, antes del decisivo cierre de Caguas.

La Yegüita contó con una sobresaliente labor del veterano zurdo Héctor Santiago, quien trabajó siete entradas en las que permitió apenas tres imparables, ponchó a ocho y concedió una sola carrera.

Brilla el bullpen de Ponce

Con un ramillete de tres carreras en la cuarta entrada, los Leones de Ponce tomaron control del encuentro para imponerse 3-1 a los Gigantes de Carolina, en partido celebrado la noche del viernes en el estadio Roberto Clemente Walker.

Con el triunfo, los Leones mejoran su marca a 15-12 y se mantienen en el segundo puesto de la tabla, mientras los Gigantes caen a 13-15.

Carolina abrió el marcador en la primera entrada cuando Gabriel Cancel recibió pelotazo del abridor ponceño Freddie Cabrera, se robó la segunda base, avanzó a la antesala con sencillo de Johnathan Rodríguez y anotó con un lanzamiento desviado del derecho.

La reacción de los melenudos llegó en la cuarta entrada. Dalton Guthrie y Edwin Díaz iniciaron el ataque con sencillos consecutivos, antes de que Anthony Calarco empujara la carrera del empate con imparable al jardín izquierdo.

Tras la entrada en relevo de Eddy Reynoso, una base por bolas a Will Simoneit y un ponche a Matt Bottcher dieron paso a un doblete decisivo de Sammy Hernández al bosque izquierdo, que remolcó a Díaz y Calarco para el 3-1 definitivo.

Cabrera trabajó 4.2 entradas en las que permitió tres hits y una carrera, con una base por bolas y un ponche.

Desde el bullpen, Omar Meléndez (1-0) se apuntó la victoria, mientras el debutante Juan Echevarría, Gabriel Rodríguez, Lenny Torres y Andrew Marrero se combinaron para silenciar a la ofensiva carolinense.

Marrero cerró el noveno episodio sin contratiempos para sumar su octavo salvamento de la temporada y liderar la liga en ese departamento.

La derrota fue para Kaisei Toumatsu (0-2), quien permitió tres carreras en tres entradas de labor.

San Juan también gana de forma dramática

Los Senadores de San Juan defendieron su casa este viernes con una emocionante victoria 2-1 sobre los Indios de Mayagüez en un dramático encuentro que se extendió hasta la décima entrada, en el Estadio Hiram Bithorn.

San Juan regresó a la ruta ganador tras cuatro derrotas al hilo y ahora tiene marca de 9-18, mientras Mayagüez juega para 12-14.

El hit de oro lo conectó Calvin Estrada en la parte baja del décimo episodio, cuando con el marcador nivelado a una anotación y con dos outs, pegó sencillo ante los envíos de Patrick Halligan, impulsando la carrera del triunfo en las piernas de Delvin Pérez.

El lanzador ganador fue Iván Houellemont, quien trabajó una entrada en relevo sin permitir anotación. La derrota recayó sobre Patrick Halligan, quien permitió la carrera decisiva en 1.2 entradas de labor.

San Juan fue el primero en rayar en la parte baja del sexto episodio, cuando Narciso Crook conectó un sencillo de línea al jardín central que permitió la anotación de Estrada.