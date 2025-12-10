Darell Hernáiz, boricua de los Athletics, se une a los Indios el domingo

El jugador de cuadro boricua de los Athletics Darell Hernáiz debutaría el domingo en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con los Indios de Mayagüez, quienes visitan a los Cangrejeros de Santurce en el Estadio Hiram Bithorn, informó la novena del oeste.

“Darell ha estado siguiendo al equipo desde el principio de la temporada y está deseoso de jugar para una franquicia de tanta tradición como lo son los Indios de Mayagüez”, expresó Nick Ortiz, gerente general de la tribu, en un comunicado de prensa.

Hernáiz, de 24 años, vio acción en 51 juegos en la carpa grande durante la campaña 2025. Bateó para .231 de promedio con 40 indiscutibles - entre ellos dos cuadrangulares-, 17 carreras anotadas y 16 remolcadas.

Mientras que en la filial Triple-A de su organización participó de 96 partidos con promedio de .305, 118 imparables, 67 carreras anotadas, 4 jonrones, 50 carreras impulsadas y .807 OPS.

Hernáiz podría ser de interés para la Federación de Béisbol de Puerto Rico rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026.