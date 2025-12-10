Opinión
Ponce y Santurce logran victorias vía blanqueadas

Los Leones superaron a San Juan, mientras que los Cangrejeros detuvieron la racha de triunfos de Carolina

10 de diciembre de 2025 - 11:18 PM

Anthony Calarco anota una de las carreras para Ponce gracias a su jorón solitario. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Leones de Ponce retomaron la ruta ganadora al blanquear, 2-0, a los Senadores de San Juan este martes en el estadio Hiram Bithorn en la continuación de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Con el triunfo, Ponce mejoró su marca a 13-11, mientras San Juan quedó con récord de 8-16 en el último puesto de la tabla.

El derecho importado Jackson Goddard (1-0) comandó la victoria ponceña con cinco entradas de dominio absoluto, permitiendo solo dos hits y ponchando a cinco bateadores. En relevo, Eric Torres, Lenny Torres y Andrew Marrero, quien consiguió su séptimo salvamento para liderar la Liga, completaron la blanqueada.

La primera carrera del encuentro llegó en el primer inning, cuando Jesmuel Valentín recibió boleto, Dalton Guthrie conectó sencillo al derecho para adelantar a Valentín hasta la antesala y Jacob Berry empujó a Valentín con rodado al cuadro. La segunda anotación fue un jonrón solitario de Anthony Calarco por el jardín derecho en la segunda entrada.

Raúl Rivera (2-2) cargó con la derrota tras permitir dos carreras en cinco episodios.

Vázquez impulsa a Santurce

Del brazo del serpentinero Daryl Thompson, los Cangrejeros de Santurce le dieron una blanqueada el martes, 1-0, a los Gigantes de Carolina, que sumaban cuatro triunfos al hilo.

Thompson (1-2) se agenció el triunfo luego de tan sólo tolerar tres inatrapables en un trabajo de cinco y dos tercios de entradas, en las que también propinó dos ponches y regaló tres boletos gratis. A su labor también le dieron continuidad Jordan Morales, Blake Abeyta, Casey Matter y Robert Gsellman. Éste último se agenció su quinto salvamento de la temporada al propinar poches a los tres bateadores que enfrentó en la novena entrada.

La única carrera de los Cangrejeros provino del bate del receptor de grandes ligas Christian Vázquez cuando un hit al jardín izquierdo remolcó a Edwin Arroyo en la primera entrada. Fue el primer indiscutible de Vázquez en esta temporada, en su segundo partido en el uniforme de los crustáceos.

La derrota le correspondió a Miguel Ausua (0-1) luego de permitir la única carrera del partido en una entrada. Fue la primera apertura del zurdo en esta temporada en siete desafíos.

Los Cangrejeros encabezan la tabla de posiciones con su récord de 17-8, mientras que los Gigantes tienen marca de 12-13.

