Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ónix Vega impulsa cuatro en la victoria de Caguas sobre Mayagüez

Dio su primer cuadrangular de la temporada y empujó otras dos anotaciones con un sencillo

9 de diciembre de 2025 - 2:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ónix Vega bateó de 4-2 y conectó su primer cuadrangular de la temporada. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Caguas - Un cuadrangular con uno a bordo de Ónix Vega le dio la victoria 4-1 el martes a los Criollos de Caguas (12-13) sobre los Indios de Mayagüez (11-12), en el juego matutino de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) celebrado en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

El mismo Vega aseguró la victoria con un imparable de dos carreras en la séptima entrada de un partido presenciado por cientos de estudiantes del Departamento de Educación.

El encuentro, además, marcó el debut de MJ Meléndez con los Criollos. Jugó en el jardín central y fue el tercer bate de la alineación. Conectó un sencillo al derecho en su primer turno ante el abridor zurdo Luis Leroy Cruz.

La victoria fue para lanzador Dereck Rodríguez, quien abrió por los locales y completó cinco episodios, en los que solamente permitió una carrera, esta por vuelvacerca de Edwin Ríos.

Cruz, por su parte, estuvo dominante durante cuatro entradas, haciendo lucir mal a varios bateadores. Entró a la quinta en ventaja de 1-0 gracias al jonrón de Ríos.

Pero, luego de tolerar un imparable al derecho a Vimael Machín, Vega se la sacó a Cruz por el jardín izquierdo para darle la ventaja a los Criollos por 2-1. Eso fue todo para Cruz.

Fue el primer cuadrangular para Vega en la temporada.

Mayagüez jugó una pésima defensa en la séptima aunque no hubo errores acreditados. Un batazo picó entre tres jugadores en el jardín derecho. El catcher Iván Luciano cometió un ‘passball’ y le devolvió mal al lanzador que fue a cubrir el plato.

Después, los Criollos llenaron la bases con doble de Kristian Campbell al derecho, sencillo al derecho de Luis Vázquez y base a Machín.

Vega aprovechó las bases llenas y dio un sencillo al izquierdo para darle le ventaja definitiva 4-1 al conjunto cagüeño.

José Espada entró a relevar por los Criollos y salvó la victoria. Fue su sexto rescate.

Criollos de CaguasIndios de MayagüezLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
