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De la posición 16 al sexto lugar: el gran salto del béisbol boricua

La Selección Nacional logra su mejor puesto en la WBSC tras un ascenso sostenido desde 2021

26 de marzo de 2026 - 7:29 PM

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Puerto Rico llegó hasta los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) alcanzó por primera vez en su historia el sexto puesto del ranking mundial de béisbol masculino de la World Baseball Softball Confederation (WBSC), según la actualización divulgada este jueves, tras incluirse los resultados del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

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Puerto Rico sumó 716 puntos, lo que le permitió ascender del séptimo al sexto lugar del escalafón mundial, con un total de 3,298 tantos. Esta marca representa la mejor posición ocupada por el país en dicho ranking. Además, se consolidó como el tercer país mejor posicionado de las Américas y desplazó a México, que pasó al séptimo lugar.

“Este logro reafirma que Puerto Rico está entre los mejores del mundo en el béisbol. Nos llena de orgullo, pero a la vez nos compromete a continuar trabajando con más fuerza para seguir escalando posiciones y desarrollando el deporte. Es un esfuerzo que se ha intensificado desde el 2021, garantizando la participación en todos los eventos internacionales, desde la categoría Sub-10 hasta las categorías adultas”, expresó el presidente de la FBPR, José Quiles, mediante declaraciones escritas.

Luego de ocupar la posición 16 en 2021, el país subió al puesto 13 en 2022, al 12 en 2023, al 9 en 2024, al 7 en 2025 y ahora alcanzó, por primera vez, el sexto lugar en 2026, para un avance total de 10 posiciones en cinco años.

Los rankings de la WBSC toman en consideración los resultados de las competencias internacionales avaladas por el organismo en todas sus categorías durante los pasados cuatro años. En el caso del béisbol femenino, Puerto Rico ocupa actualmente la novena posición a nivel mundial.

A pesar del dolor por la eliminación, el equipo tuvo un gesto de agradecimiento a la fanaticada boricua que fue mayoría en Houston. El dirigente Yadier Molina sale del terreno evidentemente afectado por la derrota.La afición se metió en el juego con la reacción de Puerto Rico, pero la alegría duraría poco.
1 / 15 | En imágenes: el Team Rubio termina en Houston su travesía en el Clásico Mundial. A pesar del dolor por la eliminación, el equipo tuvo un gesto de agradecimiento a la fanaticada boricua que fue mayoría en Houston. - Ramon "Tonito" Zayas

Entre los próximos eventos, la selección femenina enfrentará a Canadá en el clasificatorio a la ronda de grupos de la Copa Mundial, mientras que el equipo masculino adulto participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Además, la selección masculina Sub-12 disputará el Premundial en Mazatlán, México, y la Sub-18 verá acción en otro premundial, cuya sede está por definirse. Más adelante en el calendario también están programadas la Copa América, el Mundial Sub-23 y el Mundial de Baseball5, que se celebrará en Puerto Rico.

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BéisbolFederación de Béisbol de Puerto RicoClásico Mundial de Béisbol
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