Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de septiembre de 2025
80°nubes dispersas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Debacle de Detroit: Cleveland empata con los Tigers en la cima de la División Central de la Americana

Cleveland alcanzó a su rival divisional después de estar 15 juegos y medio atrás el pasado 8 de julio

24 de septiembre de 2025 - 10:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Austin Hedges (izquierda) Steven Kwan celebran luego de anotar en la séptima entrada. (Sue Ogrocki)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cleveland - El dominicano José Ramírez impulsó una carrera con un toque de bola para que Cleveland remontara en una extraña sexta entrada contra el as de Detroit, Tarik Skubal, y los Guardians vencieron el martes 5-2 a los Tigres, a quienes alcanzaron en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana.

RELACIONADAS

Cleveland alcanzó a Detroit después de estar 15 juegos y medio atrás el 8 de julio. Los Guardians, que todavía estaban 12 juegos y medio detrás de los Tigers el 25 de agosto, han ganado 11 de 12 compromisos.

Ostentan un récord de 17-5 en septiembre.

Los Tigers han perdido siete juegos consecutivos y diez de 11. Su gran ventaja se ha reducido a cero.

Skubal (13-6), el actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, se desmoronó emocionalmente en la sexta entrada, visiblemente afectado cuando David Fry de Cleveland fue golpeado en la cara por su recta de 99 mph. También cometió un error en un tiro, un lanzamiento descontrolado y un balk en la entrada.

Con dos corredores en base, Fry se preparó para tocar y el lanzamiento de Skubal se estrelló en la nariz y la boca del bateador designado. Mientras Fry se desplomaba, un Skubal consternado dejó caer inmediatamente su gorra y guante y se cubrió la boca con incredulidad.

Fry fue sacado del campo en un carrito. Los Guardianes informaron que estaba siendo evaluado en el Centro Médico Luterano.

Gavin Williams (12-5) igualó un récord personal con 12 ponches en seis entradas para Cleveland, que puede superar a los Yankees de Nueva York de 1978, quienes remontaron un déficit de 14 juegos, para la mayor remontada desde que comenzó el juego divisional en 1969.

Por los Tigers, el venezolano Gleyber Torres de 4-0. El dominicano Wenceel Pérez de 3-1 con una remolcada. El cubano Andy Ibáñez de 1-0.

Por los Guardians, los dominicanos Ángel Martínez de 2-1 con una anotada, Ramírez de 3-1 con una anotada y una remolcada, Jhonkensy Noel de 3-0. Los venezolanos Gabriel Arias de 3-0 con una empujada, Brayan Rocchio de 3-0.

Tags
Tigers de DetroitGuardians de ClevelandMLBGrandes Ligas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: