¡Definida la primera alineación de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol!
El “Team Rubio” debuta este viernes a las 7:00 p.m. ante Colombia en el Estadio Hiram Bithorn
6 de marzo de 2026 - 3:32 PM
La Selección Nacional de Béisbol anunció oficialmente la alineación que utilizará para medirse en su debut del Clásico Mundial de Béisbol a Colombia, enfrentamiento que se llevará a cabo en el Estadio Hiram Bithorn.
Los dirigidos por Yadier Molina tendrán como primer bate a Willi Castro (2B), seguido de Heliot Ramos (LF), Nolan Arenado (3B) y Carlos Cortés (RF).
El quinto bate será Darell Hernáiz (SS), el sexto Emmanuel “Pulpo” Rivera y en el séptimo turno Eddie Rosario como bateador designado.
Matthew Lugo ocupará el jardín central y el noveno bate fungirá el capitán y receptor Martín “Machete” Maldonado.
El abridor Seth Lugo subirá a la loma por el “Team Rubio”.
En el primer choque de la jornada, Cuba superó 3-1 a Panamá.
¡A romper en casa! 🇵🇷#LosNuestros pic.twitter.com/K1LlvPf6xE— Federación de Béisbol 🇵🇷 (@BeisbolPR) March 6, 2026
