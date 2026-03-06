Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Definida la primera alineación de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol!

El “Team Rubio” debuta este viernes a las 7:00 p.m. ante Colombia en el Estadio Hiram Bithorn

6 de marzo de 2026 - 3:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eddie Rosario es la principal novedad del conjunto boricua. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Selección Nacional de Béisbol anunció oficialmente la alineación que utilizará para medirse en su debut del Clásico Mundial de Béisbol a Colombia, enfrentamiento que se llevará a cabo en el Estadio Hiram Bithorn.

RELACIONADAS

Los dirigidos por Yadier Molina tendrán como primer bate a Willi Castro (2B), seguido de Heliot Ramos (LF), Nolan Arenado (3B) y Carlos Cortés (RF).

El quinto bate será Darell Hernáiz (SS), el sexto Emmanuel “Pulpo” Rivera y en el séptimo turno Eddie Rosario como bateador designado.

Matthew Lugo ocupará el jardín central y el noveno bate fungirá el capitán y receptor Martín “Machete” Maldonado.

El abridor Seth Lugo subirá a la loma por el “Team Rubio”.

En el primer choque de la jornada, Cuba superó 3-1 a Panamá.

BéisbolPuerto RicoTeam RubioClásico Mundial de BéisbolColombiaEstadio Hiram Bithorn
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
