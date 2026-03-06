¡Definida la primera alineación de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol!

( Ramon "Tonito" Zayas )

Los dirigidos por Yadier Molina tendrán como primer bate a Willi Castro (2B), seguido de Heliot Ramos (LF), Nolan Arenado (3B) y Carlos Cortés (RF).

El quinto bate será Darell Hernáiz (SS), el sexto Emmanuel “Pulpo” Rivera y en el séptimo turno Eddie Rosario como bateador designado.

Matthew Lugo ocupará el jardín central y el noveno bate fungirá el capitán y receptor Martín “Machete” Maldonado.

El abridor Seth Lugo subirá a la loma por el “Team Rubio”.