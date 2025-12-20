Desde Mayagüez, Darell Hernáiz trabaja para afianzarse en el cuadro interior de los Athletics

Darell Hernáiz debutó recientemente en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con una misión: mejorar en su juego para ganarse la titularidad en la segunda base de los Athletics en las Grandes Ligas.

El infielder boricua, de 24 años, se reportó a los Indios de Mayagüez, campeones defensores, en la lucha por clasificar a la postemporada de la pelota invernal.

“Tratando de ponerme listo para tener un puesto en la segunda base (con los Athletics). Vamos a ver lo que pasa”, dijo Hernáiz a El Nuevo Día.

“Quería venir hace par de años (a la isla), pero no funcionó porque estuve lesionado. Mayagüez es un equipo muy bueno en mi opinión. No han jugado tan bien como se supone, pero si Dios quiere, ayudo un poco y comenzamos a ganar. Si Dios quiere, eso me puede ayudar para llegar al spring training más listo y ganarme un puesto”, prosiguió Hernáiz, quien fue adquirido por los Indios en la temporada muerta desde Carolina por Sabin Ceballos.

En cinco juegos con los Indios, Hernáiz batea para .333 (18-6) con dos remolcadas y dos anotadas.

Los Indios, en tanto, juegan para marca de 16-16 y ocupan la tercera posición con apenas medio juego de ventaja sobre Caguas y Carolina.

Desarrollado como campocorto, Hernáiz terminó su segundo año en las Mayores militando en la intermedia por 11 partidos, cometiendo solo un error. Jugó otros 22 encuentros como titular en el campocorto y 17 en la antesala.

En una escuadra joven, el Jugador Todo-Estrella Jacob Wilson se adueñó del campocorto de los Athletics. Brett Harris y Max Muncy parecen estar en pelea por la tercera base.

Hernáiz tiene competencia en la segunda base en Max Scheumann y Zack Gelof.

“No jugué tan bien como quería (en 2025), pero mejoré mucho al año anterior y la experiencia me ayudó mucho para entonces este año, si Dios quiere, jugar todos los días la segunda base, jugar bien”, apuntó.

Ascendido nuevamente de Triple A en medio de la campaña, como ocurrió en 2024, Hernáiz apareció en 51 partidos bateando para .231 con dos jonrones y 16 carreras remolcadas.

La organización de los Athletics no le impuso una meta específica en su paso por los Indios, según dijo.

“Me dijeron que viniera sin presión. No importa si bateo para .100 o .400, es para ponerme listo para spring training”.

Oriundo de San Juan, Hernáiz fue elegido por los Orioles de Baltimore en la quinta ronda en el sorteo de novatos de 2019.

En enero de 2023, pasó a los Athletics vía cambio y brilló para ser seleccionado como el mejor jugador de las Ligas Menores de la organización que jugó en Oakland hasta el 2024, año de su “primer café” en las Mayores.

Sin contacto para el Clásico

Sobre el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el pelotero indicó que no ha recibido un acercamiento de la Federación de Béisbol local camino al torneo.

La lista preliminar fue reducida de 50 a 35 nombres el pasado 3 de diciembre.

“Quiero jugar, pero entiendo que no estoy establecido como los otros. Lo que ellos quieran. Lo entiendo”, apuntó.

El cuadro titular de Puerto Rico presenta a estrellas como Francisco Lindor, Carlos Correa y Javier Báez, además de la posibilidad de que el antesalista Nolan Arenado se una a la escuadra en marzo.