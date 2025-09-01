Opinión
1 de septiembre de 2025
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Edwin “Sugar” Díaz alcanza los 250 salvamentos en las Grandes Ligas

El taponero boricua eliminó a los cuatro bateadores que enfrentó en la victoria sobre los Tigers de Detroit

1 de septiembre de 2025 - 5:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Edwin Díaz eliminó a cuatro Tigers de Detroit con 11 lanzamientos. (Paul Sancya)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El boricua Edwin “Sugar” Díaz se apuntó el lunes el rescate número 250 de su carrera en la victoria 10-8 de los Mets de Nueva York sobre los Tigers de Detroit.

Fue, además, su salvado número 25 (en 27 oportunidades) en la temporada 2025.

Díaz enfrentó a cuatro bateadores y los retiró a todos, dos de ellos por la vía del ponche. Hizo 11 lanzamientos.

El naguabeño es el segundo boricua con más rescates de por vida en las Grandes Ligas. El líder es Roberto Hernández con 326 en 17 campañas. El puertorriqueño está completando su novena temporada en las Mayores.

Díaz ahora tiene foja de 6-2 y 1.87 de efectividad, con 81 abanicados.

Juan Soto produjo para los Mets seis carreras impulsadas, cuatro de esas con un cuadrangular con las bases llenas que le dio la ventaja a los Mets por 6-3 en la tercera entrada.

Soto produjo otras dos carreras en la sexta, con un triple al derecho que, luego de un empate a 6-6, le devolvió la ventaja por 8-6.

Francisco Lindor, quien recibió un bolazo previo al turno de Soto, anotó con el doble y llegó a 95 carreras anotadas en la temporada.

Javier Báez bateó de 2-0 en el partido con un ponche. Fue sustituido en los jardines y en la alineación por Kerry Carpenter.

Edwin 'Sugar' DíazMets de Nueva YorkBéisbolMLB
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
