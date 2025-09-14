Opinión
14 de septiembre de 2025
77°nubes rotas
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Edwin “Sugar” Díaz sufre una derrota con los Mets que luchan por el comodín en la Liga Nacional

La novena ha perdido nueve de sus últimos 10 partidos

14 de septiembre de 2025 - 9:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Wyatt Langford (36) llega a base seguro mientras Francisco Lindor espera que llegue el tiro de la receptoría en el partido del sábado entre Rangers y Mets en Nueva York. (Yuki Iwamura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El estelar relevista boricua de los Mets de Nueva York, Edwin “Sugar” Díaz, cargó este sábado con la derrota, 3-2, ante los Rangers de Texas que, de momento, sacó a la novena neoyorquina de la carrera por uno de los comodines (wild card) de la Liga Nacional.

En la derrota, Juan Soto se convirtió en el primer jugador de la organización con 40 cuadrangulares y 30 bases robadas al pegar un vuelacercas en la séptima entrada.

Los Mets han perdido nueve de sus últimos 10 juegos y ostenta foja de 76-73, récord que los mantiene fuera de la lucha por uno de los tres puestos de comodín en la Nacional, sin incluir el resultado del desafío entre los Giants de San Francisco (75-72) y los Dodgers de Los Ángeles (82-65).

Díaz entró a relevar en la octava entrada con dos outs, con un corredor en segunda base, Wyatt Langford, y con los Rangers, que ya habían anotado en el episodio, amenazando con cruzar el plato nuevamente.

Un lanzamiento salvaje de Díaz llevó a Langford a tercera base, desde donde anotó con un doble de verja de Rowdy Téllez que empató el partido a dos carreras por bando.

Los Mets no reaccionaron en la parte baja de la octava, en la que dejaron dos corredores en base, incluyendo uno en posición de anotar.

Díaz regresó a la loma en la parte alta de la novena entrada y permitió un sencillo a Cody Freeman, quien llegó a segunda con un toque de sacrificio de Michael Helman.

Luego de un ponche para el segundo out, Díaz permitió un sencillo a Langford, quien trajo al plato a Freeman con la carrera de la ventaja para los Rangers, 3-2.

Los Mets dejaron 12 corredores en base, incluido uno en tercera base en la novena entrada que representaba el empate, y otro en primera que representaba la del gane.

Desperdiciaron dos errores de los Rangers (79-70), que han ganado seis juegos en línea y están a juego y medio del tercer y último comodín de la Liga Americana.

Los Mets vuelven a jugar mañana, domingo, ante los Rangers.

Edwin DíazJuan SotoMets de Nueva YorkRangers de TexasGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
