En picada los Mets: siguen perdiendo terreno por el pase a los playoffs en la Nacional

Carlos Mendoza aún no quiere hundir el botón del pánico, pero está muy cerca de hacerlo.

Los Mets de Nueva York fueron barridos en una serie de cuatro desafíos por los Phillies de Filadelfia y su ventaja por el tercer y último comodín de la Liga Nacional continúa reduciéndose en esta parte final de la temporada regular.

Con seis derrotas al hilo, los Mets apenas tienen un juego y medio de ventaja sobre los Giants de San Francisco y los Reds de Cincinnati.

Nueva York presenta marca de 76-71, restándoles apenas 15 juegos de la serie regular.

San Francisco le pisa los talones con 74-72, al igual que Cincinnati.

Los Mets iniciarán el viernes una serie ante los Rangers de Texas.

“No voy a decir que estoy preocupado, pero no tenemos mucho tiempo”, dijo Mendoza, mánager de los Mets, a la prensa a la conclusión del partido del jueves ante los Phillies.

“Los equipos nos están siguiendo de cerca, y ahora nos quedan, ¿cuánto?, ¿15 partidos? Viéndolo así, todavía tenemos la situación bajo control. Todavía podemos lograr el objetivo final. Pero tenemos que salir a buscarlo”.

Durante este mes, los Mets juegan para 3-7 y Francisco Lindor apenas ha producido con el madero.