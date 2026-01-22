El boricua Abimelec Ortiz es cambiado a los Nationals Washington

El prospecto puertorriqueño Abimelec Ortiz fue cambiado el jueves como parte de un paquete de jugadores de los Rangers de Texas a los Nationals de Washington por el abridor zurdo MacKenzie Gore.

Ortiz, toletero inicialista de 23 años e integrante de los Gigantes de Carolina en la pelota invernal, fue enviado a la novena de la capital estadounidense junto al dominicano Yeremy Cabrera, además de Gavin Fien, Devin Fitz-Gerald y Alejandro Rosario.

Fien es un campocorto de 18 años que fue seleccionado en la primera ronda del draft del año pasado.

Previo al canje, Ortiz formaba parte del roster de 40 jugadores de los Rangers con la oportunidad de debutar en las Mayores en 2026. El “primer café” sería ahora con los Nationals, campeones de Serie Mundial en 2019.

En medio de la pasada temporada, Ortiz fue subido a Triple A. En 41 juegos con los Round Rock, promedió .283 con nueve jonrones y 33 carreras remolcadas.