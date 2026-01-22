Opinión
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El boricua Abimelec Ortiz es cambiado a los Nationals Washington

El prospecto puertorriqueño formó parte de un paquete de jugadores de los Rangers de Texas para adquirir al abridor MacKenzie Gore

22 de enero de 2026 - 6:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Abimelec Ortiz fue prospecto de los Rangers de Texas desde 2021. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por Servicios combinados

El prospecto puertorriqueño Abimelec Ortiz fue cambiado el jueves como parte de un paquete de jugadores de los Rangers de Texas a los Nationals de Washington por el abridor zurdo MacKenzie Gore.

Ortiz, toletero inicialista de 23 años e integrante de los Gigantes de Carolina en la pelota invernal, fue enviado a la novena de la capital estadounidense junto al dominicano Yeremy Cabrera, además de Gavin Fien, Devin Fitz-Gerald y Alejandro Rosario.

Fien es un campocorto de 18 años que fue seleccionado en la primera ronda del draft del año pasado.

Previo al canje, Ortiz formaba parte del roster de 40 jugadores de los Rangers con la oportunidad de debutar en las Mayores en 2026. El “primer café” sería ahora con los Nationals, campeones de Serie Mundial en 2019.

En medio de la pasada temporada, Ortiz fue subido a Triple A. En 41 juegos con los Round Rock, promedió .283 con nueve jonrones y 33 carreras remolcadas.

Gore, que cumplirá 27 años el próximo mes, tiene una foja de 26-41 y efectividad de 4.19 en cuatro temporadas en las Grandes Ligas, las últimas tres con Washington. Fue seleccionado All-Star de la Liga Nacional en la temporada pasada, cuando terminó con una marca de 5-15, efectividad de 4.17 y un récord personal de 185 ponches en 30 apariciones, todas como abridor.

ACERCA DEL AUTOR
Servicios combinados
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: