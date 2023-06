MINNEAPOLIS — Kyle Farmer pegó un sencillo de la victoria que permitió que Willi Castro anotara como corredor automático desde la tercera base, para que los Twins de Minnesota vencieran el miércoles a los Red Sox de Boston por 5-4 en 10 episodios.

La línea conectada por Farmer cayó frente a Jarren Durán, y llevó a anotación de Castro para que los Twins cortaran una racha de tres derrotas. Michel Taylor tocó de sacrificio para que Castro se movilizara hacia tercera preparando la potencial carrera del triunfo.

Max Kepler despachó un jonrón por segundo juego consecutivo por los Twins, y sumó un sencillo productivo.

El relevista puertorriqueño Jovani Morán (1-2) obtuvo la victoria por los Mellizos que habían sufrido cinco derrotas en sus últimos seis encuentros. Morán lanzó la décima entrada en cero en la que ponchó a dos y dio un boleto.

Kaleb Ort (1-1) se llevó la derrota por los Red Sox quienes vieron interrumpida su racha ganadora de seis juegos.

Por los Twins, el puertorriqueño Carlos Correa se fue de 4-0 con una carrera remolcada y su compatriota Christian Vázquez bateó de 3-1, también con una remolcada.

Extienden a 10 su racha ganadora

SAN FRANCISCO — Sean Hjelle lanzó cuatro episodios sin permitir anotación como relevista y ayudó a los Giants de San Francisco a extender su racha a 10 victorias consecutivas al superar el miércoles a Yu Darvish y los Padres de San Diego por 4-2.

Joc Pederson y Mike Mike Yastrzemski añadieron remolcadores sencillos y los Gigantes convirtieron cuatro doble plays para mantener intacta su racha más larga de victorias desde el 2004.

San Francisco también se benefició de un cambio de decisión en el plato en la quinta.

Blake Sabol de los Giants al parecer recibió un out al deslizarse al plato tras un fuerte lanzamiento de Fernando Tatis Jr. con un sencillo con un out que pegó Pederson a la derecha. Inicialmente consideraron el out de Sabol, pero revirtieron la decisión tras una larga revisión del video, el umpire indicó que el cátcher dominicano Gary Sánchez estaba bloqueando el plato. El frustrado mánager de los Padres Bob Melvin, ingresó a discutir, pero sin suerte.

San Francisco ha ganado 25 de 34 encuentros tras perder tres seguidos en Arizona y tiene su mejor marca de 10 juegos por encima del .500. foja de 42-32.

Blanqueada de los Dodgers

ANAHEIM, California — Freddie Fr eeman bateó su 14mo jonrón frente a Shohei Ohtani en la cuarta entrada y siete relevistas se combinaron para permitir dos hits y los Dodgers de Los Ángeles consiguieron su segunda victoria consecutiva por blanqueada en el Freeway Series al vencer el miércoles por 2-0 a los Angels de Los Ángeles.

Ohtani (6-3) lanzó siete episodios de cinco hits, con dos boletos y 12 ponches. La estrella de dos vías estuvo excepcional en su primera apertura ante los Dodgers, que posiblemente será uno de los equipos que intentará firmarlo en la agencia libre.

Pero Ohtani terminó 0 d 7 en el plato en dos juegos ante los Dodgers, mientras que Mike Trout estuvo 0 de 8. Los compañeros MVP de la Liga Americana no se vieron mucho mejor y los Angelinos perdieron por blanqueada tercera vez en la campaña.

El cubano Miguel Vargas jonroneó en la novena y Evan Phillips concluyó una estelar actuación del bullpen con su noveno salvamento para que los Dodgers ligaran su octava victoria ante los Angels.

Buen regreso de Brito

NUEVA YORK — El dominicano Jhony Brito lanzó un máximo de carrera de 5 2/3 entradas en su exitoso retorno a los Grandes Ligas y los Yankees de Nueva York superaron el miércoles por 4-2 a los Mariners de Seattle.

Los reemplazos Jake Bauers y Billy McKinney tuvieron jonrones frente al dominicano Luis Castillo (4-6) y los Yankees ganaron una serie por primera vez desde que Aaron Judge ingresó a la lista de lesionados.

Nueva York tiene marca de 6-8 sin el toletero y no ha ganado ninguna serie desde que se llevaron dos de tres ante los Dodgers hace dos semanas y media en Los Ángeles.

El novato Anthony Volpe agregó su décimo cuadrangular en la séptima tras casi quedarse sin un jonrón en la tercera.

Llamado del Scranton/Wilkes Barre de la Triple-A para su 10mo juego desde el 20 de mayo, Brito se pareció al pitcher que permitió sólo una carrera en sus primeras dos aperturas. Permitió dos hits, ponchó a tres y regaló un boleto y lanzó hasta la sexta entrada por primera vez como abridor.