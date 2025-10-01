El bullpen de los Yankees falla en el peor momento

El bullpen, que ha sido una de las mayores debilidades de los Yankees de Nueva York esta temporada, volvió a fallar en su primer partido de los playoffs y los tiene al borde de ser eliminados por sus rivales de división, los Red Sox de Boston.

Después de que Max Fried lanzara seis entradas sin permitir carreras en el primer juego de la Serie de Comodines de la Liga Americana, el mánager Aaron Boone le permitió subir al montículo en la séptima. Sin embargo, Boone retiró a Fried tras sacar al primer bateador para traer a Luke Weaver, quien dio base por bolas al primer bateador que enfrentó y concedió un doble y el sencillo de dos carreras de Masataka Yoshida.

David Bednar permitió hits consecutivos en la novena entrada para darle a Boston un respiro, y las decisiones de Boone sobre los lanzadores en el juego volvieron a estar bajo la lupa tras la derrota del martes por la noche por 3-1.

PUBLICIDAD

También se cuestionaron muchas decisiones previas al juego, ya que los bateadores zurdos Ben Rice, Jazz Chisholm Jr. y Ryan McMahon no estuvieron en la alineación contra el abridor de Boston, Garrett Crochet, quien sacó 23 outs antes de que su colega zurdo Aroldis Chapman anotara los últimos cuatro para cerrar el encuentro. Crochet retiró a 17 bateadores consecutivos tras permitir el jonrón solitario de Anthony Volpe.

Pero después de recurrir a Néstor Cortés en la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles el año pasado —con Freddie Freeman conectando un grand slam para dejar tendido al rival en el primer juego con el primer lanzamiento de Cortés— y de tomar otras decisiones del bullpen que no resultaron, Boone se puso en posición de ser cuestionado nuevamente.

Fried tuvo una actuación sin contratiempos en su primera apertura de postemporada con el uniforme de rayas, permitiendo cuatro hits y otorgando tres bases por bolas. Lanzó 63 de sus 102 lanzamientos como strikes y recibió una ovación de pie al retirarse.

Weaver, tras su lesión, apareció. El diestro tuvo una efectividad de 1.05 en sus primeras 24 apariciones, ingresó a la lista de lesionados en junio por una distensión en el tendón de la corva izquierdo y registró una efectividad de 5.31 en sus últimos 40 juegos.