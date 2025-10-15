El Hiram Bithorn estará disponible para los Cangrejeros y Senadores en la liga invernal
En lugar de camerinos, no obstante, los equipos contarán con vagones habilitados por el municipio
15 de octubre de 2025 - 3:20 PM
Los Cangrejeros de Santurce y los Senadores de San Juan podrán jugar en el Estadio Hiram Bithorn esta temporada, con motivo del inicio de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), que inaugura el 6 de noviembre.
De acuerdo con el presidente de la novena crustácea, Carlos Iguina, la instalación multidisciplinaria estará disponible para el equipo, que comenzará a entrenar en el estadio el 23 de octubre, con miras a su debut local el 8 de noviembre.
“El 7 de noviembre jugamos como visitantes en el Bithorn, ante los Senadores, y el sábado 8 inauguramos”, explicó Iguina a El Nuevo Día.
La instalación, actualmente bajo reparaciones, no estuvo disponible para el Día Nacional de la Zalsa, que tradicionalmente utiliza su terreno para el evento salsero. En su lugar, el festival se celebró el mes pasado en las áreas abiertas entre el Bithorn y el Coliseo Roberto Clemente.
El estadio ha mantenido sus puertas cerradas mientras continúa su proceso de rehabilitación, a menos de un mes del inicio de la temporada de la LBPRC, que ya ha visto comenzar los entrenamientos de otras novenas, como los Leones de Ponce, en su estadio Francisco “Paquito” Montaner.
Además de contar con el terreno de juego disponible, el Bithorn también tendrá habilitada la totalidad de su gradería, aunque no así todos los baños públicos, aclaró Iguina al ser consultado sobre el estado de las instalaciones y la comunicación con el municipio de San Juan.
“Para el fanático va a estar preparado. Me explico: la boletería va a estar lista, los asientos van a estar listos y la visibilidad al terreno de juego es perfecta”, detalló el presidente de los Cangrejeros, señalando la malla de seguridad que protege la zona de palcos de los batazos de foul.
“Los baños están trabajando para ver cuántos estarán listos. Los que no, tendrán diferentes alternativas”, agregó. El estacionamiento también estará disponible.
Sin embargo, las novenas no tendrán acceso a sus camerinos originales, que se encuentran bajo reparaciones, informó Iguina. Como alternativa, los equipos contarán con vagones habilitados por el municipio.
“Hay unas dinámicas: los camerinos no van a estar listos”, explicó Iguina. “Pero el municipio está preparando unos vagones con todos los aditamentos necesarios para que los jugadores tengan lo que necesitan”.
En términos generales, tanto las novenas como la fanaticada deberán hacer algunos ajustes, pero contarán con el terreno de juego para competir y disfrutar, señaló Iguina.
“Se están remodelando los baños para el fanático. No es que los están dejando igual; están ampliando la cantidad de servicios, inodoros y urinales”, añadió sobre un área que no estará disponible al 100%. “Las suites también las están remodelando. Hay una adaptación ante todas esas cosas, pero vamos a estar listos”, concluyó.
La temporada 2025-26 inaugurará el 6 de noviembre en Mayagüez, donde los Indios iniciarán la defensa de su campeonato. Además de Santurce, San Juan, Mayagüez y Ponce, los Criollos de Caguas también competirán por el título liguero.
