Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
15 de octubre de 2025
87°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Hiram Bithorn estará disponible para los Cangrejeros y Senadores en la liga invernal

En lugar de camerinos, no obstante, los equipos contarán con vagones habilitados por el municipio

15 de octubre de 2025 - 3:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La temporada de la LBPRC 2025-26 tendrá disponible el Estadio Hiram Bithorn para los Cangrejeros de Santurce y los Senadores de San Juan. (Carlos Giusti/Staff)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Los Cangrejeros de Santurce y los Senadores de San Juan podrán jugar en el Estadio Hiram Bithorn esta temporada, con motivo del inicio de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC), que inaugura el 6 de noviembre.

De acuerdo con el presidente de la novena crustácea, Carlos Iguina, la instalación multidisciplinaria estará disponible para el equipo, que comenzará a entrenar en el estadio el 23 de octubre, con miras a su debut local el 8 de noviembre.

“El 7 de noviembre jugamos como visitantes en el Bithorn, ante los Senadores, y el sábado 8 inauguramos”, explicó Iguina a El Nuevo Día.

La instalación, actualmente bajo reparaciones, no estuvo disponible para el Día Nacional de la Zalsa, que tradicionalmente utiliza su terreno para el evento salsero. En su lugar, el festival se celebró el mes pasado en las áreas abiertas entre el Bithorn y el Coliseo Roberto Clemente.

El estadio ha mantenido sus puertas cerradas mientras continúa su proceso de rehabilitación, a menos de un mes del inicio de la temporada de la LBPRC, que ya ha visto comenzar los entrenamientos de otras novenas, como los Leones de Ponce, en su estadio Francisco “Paquito” Montaner.

Además de contar con el terreno de juego disponible, el Bithorn también tendrá habilitada la totalidad de su gradería, aunque no así todos los baños públicos, aclaró Iguina al ser consultado sobre el estado de las instalaciones y la comunicación con el municipio de San Juan.

“Para el fanático va a estar preparado. Me explico: la boletería va a estar lista, los asientos van a estar listos y la visibilidad al terreno de juego es perfecta”, detalló el presidente de los Cangrejeros, señalando la malla de seguridad que protege la zona de palcos de los batazos de foul.

Los trabajos de remodelación del Estadio Hiram Bithorn en Hato Rey estarán listos para la celebración del Clásico Mundial de Béisbol del 2026.Así las cosas, el Día Nacional de la Zalsa, que suele celebrarse en este espacio todos los años, tendrá que buscar una "nueva casa" este 2025. Trabajos de remodelación del Estadio Hiram Bithorn en Hato Rey.
1 / 15 | Sin sillas el Estadio Hiram Bithorn en plena remodelación. Los trabajos de remodelación del Estadio Hiram Bithorn en Hato Rey estarán listos para la celebración del Clásico Mundial de Béisbol del 2026. - Carlos Giusti/Staff

“Los baños están trabajando para ver cuántos estarán listos. Los que no, tendrán diferentes alternativas”, agregó. El estacionamiento también estará disponible.

Vagones en lugar de camerinos

Sin embargo, las novenas no tendrán acceso a sus camerinos originales, que se encuentran bajo reparaciones, informó Iguina. Como alternativa, los equipos contarán con vagones habilitados por el municipio.

“Hay unas dinámicas: los camerinos no van a estar listos”, explicó Iguina. “Pero el municipio está preparando unos vagones con todos los aditamentos necesarios para que los jugadores tengan lo que necesitan”.

En términos generales, tanto las novenas como la fanaticada deberán hacer algunos ajustes, pero contarán con el terreno de juego para competir y disfrutar, señaló Iguina.

“Se están remodelando los baños para el fanático. No es que los están dejando igual; están ampliando la cantidad de servicios, inodoros y urinales”, añadió sobre un área que no estará disponible al 100%. “Las suites también las están remodelando. Hay una adaptación ante todas esas cosas, pero vamos a estar listos”, concluyó.

La temporada 2025-26 inaugurará el 6 de noviembre en Mayagüez, donde los Indios iniciarán la defensa de su campeonato. Además de Santurce, San Juan, Mayagüez y Ponce, los Criollos de Caguas también competirán por el título liguero.

Tags
Cangrejeros de Santurce Senadores de San JuanLiga de Béisbol Profesional Roberto ClementeEstadio Hiram BithornBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Fernando Ribas Reyes
Fernando Ribas ReyesArrow Icon
Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: