Emiten visas al equipo de Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol
La novena cubana participará en el Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn
25 de febrero de 2026 - 1:08 PM
25 de febrero de 2026 - 1:08 PM
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió las visas de entrada para los integrantes del equipo de Cuba que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol, supo El Nuevo Día.
La información fue confirmada a este medio por una fuente con vínculos directos con la novena cubana, quien señaló que no tenía claro si las mismas habían sido recogidas.
Este medio se comunicó con Anaymir “Tuti” Muñoz, vicepresidenta de MB Sports—empresa productora a cargo de la organización del Clásico Mundial en Puerto Rico— para confirmar esta información, pero no se ha recibido contestación.
Según se explicó, aún se aguardaba por la emisión de unas 11 visas de entrada, ya que la selección del país caribeño cuenta con varios jugadores que se encuentran actualmente en Estados Unidos, entre ellos el jugador de cuadro Yoán Moncada.
El equipo de Cuba está en Nicaragua en este momento como parte de su preparación rumbo al Clásico Mundial, con una serie de juegos amistosos ante la selección nicaragüense.
El conjunto tiene previsto viajar a Arizona el 28 de febrero para disputar partidos frente a los Reds de Cincinnati y los Royals de Kansas City antes de salir para Puerto Rico para disputar los partidos de la primera ronda del Grupo A del 6 al 11 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: