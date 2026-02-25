Opinión
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten visas al equipo de Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol

La novena cubana participará en el Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn

25 de febrero de 2026 - 1:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El conjunto tiene previsto viajar a Arizona el 28 de febrero para disputar partidos de exhibición frente a los Reds de Cincinnati y los Royals de Kansas City. (Carlos Giusti/Staff)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportes

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió las visas de entrada para los integrantes del equipo de Cuba que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol, supo El Nuevo Día.

La información fue confirmada a este medio por una fuente con vínculos directos con la novena cubana, quien señaló que no tenía claro si las mismas habían sido recogidas.

Este medio se comunicó con Anaymir “Tuti” Muñoz, vicepresidenta de MB Sports—empresa productora a cargo de la organización del Clásico Mundial en Puerto Rico— para confirmar esta información, pero no se ha recibido contestación.

Según se explicó, aún se aguardaba por la emisión de unas 11 visas de entrada, ya que la selección del país caribeño cuenta con varios jugadores que se encuentran actualmente en Estados Unidos, entre ellos el jugador de cuadro Yoán Moncada.

El equipo de Cuba está en Nicaragua en este momento como parte de su preparación rumbo al Clásico Mundial, con una serie de juegos amistosos ante la selección nicaragüense.

El conjunto tiene previsto viajar a Arizona el 28 de febrero para disputar partidos frente a los Reds de Cincinnati y los Royals de Kansas City antes de salir para Puerto Rico para disputar los partidos de la primera ronda del Grupo A del 6 al 11 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn, de San Juan.

Clásico Mundial de BéisbolCubaMLBGrandes Ligas
Sara Del Valle Hernández
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
