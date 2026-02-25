Emiten visas al equipo de Cuba para el Clásico Mundial de Béisbol

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió las visas de entrada para los integrantes del equipo de Cuba que participarán en el Clásico Mundial de Béisbol, supo El Nuevo Día.

La información fue confirmada a este medio por una fuente con vínculos directos con la novena cubana, quien señaló que no tenía claro si las mismas habían sido recogidas.

Este medio se comunicó con Anaymir “Tuti” Muñoz, vicepresidenta de MB Sports—empresa productora a cargo de la organización del Clásico Mundial en Puerto Rico— para confirmar esta información, pero no se ha recibido contestación.

Según se explicó, aún se aguardaba por la emisión de unas 11 visas de entrada, ya que la selección del país caribeño cuenta con varios jugadores que se encuentran actualmente en Estados Unidos, entre ellos el jugador de cuadro Yoán Moncada.

El equipo de Cuba está en Nicaragua en este momento como parte de su preparación rumbo al Clásico Mundial, con una serie de juegos amistosos ante la selección nicaragüense.