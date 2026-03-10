Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Empujones y gritos en el dugout de Panamá en derrota ante Colombia

Jonathan Araúz y el dirigente José Mayorga protagonizaron un altercado en la novena entrada durante la derrota 4-3

10 de marzo de 2026 - 11:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un resignado José Caballero se dirige de vuelta al dugout. (Fernando Llano)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Reynaldo Rodríguez conectó un sencillo de dos carreras en una sexta entrada de cuatro anotaciones para que la ya eliminada Colombia (1-3) derrotara 4-3 a Panamá en el Grupo A.

La derrota decretó la despedida de los panameños.

El panameño Jonathan Araúz intercambió gritos y empujones con el mánager José Mayorga cuando el bateador emergente regresó al dugout tras fallar con un rodado al abrir la novena entrada. Araúz no había corrido con intensidad al salir de la caja de bateo.

Jordan Díaz conectó un elevado de sacrificio para darle la ventaja a Colombia ante el lanzador Miguel Gómez en la sexta entrada, y Daniel Vellojin añadió un sencillo impulsor.

José Caballero conectó un jonrón ante Rio Gómez en la parte baja del episodio, y José Ramos y Christian Bethancourt aportaron sencillos productores que recortaron la desventaja a una carrera en la octava entrada.

Rubén Tejada conectó un sencillo con un out en la novena ante Pedro García, quien luego ponchó a Enrique Bradfield Jr. y retiró a Caballero con un elevado para lograr su primer salvamento.

El ganador fue Austin Bergner, quien lanzó una quinta entrada sin permitir carreras. Jorge García cargó con la derrota.

Tags
BéisbolClásico Mundial de BéisbolPanamáColombiaEstadio Hiram Bithorn
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: