Empujones y gritos en el dugout de Panamá en derrota ante Colombia

Reynaldo Rodríguez conectó un sencillo de dos carreras en una sexta entrada de cuatro anotaciones para que la ya eliminada Colombia (1-3) derrotara 4-3 a Panamá en el Grupo A.

La derrota decretó la despedida de los panameños.

El panameño Jonathan Araúz intercambió gritos y empujones con el mánager José Mayorga cuando el bateador emergente regresó al dugout tras fallar con un rodado al abrir la novena entrada. Araúz no había corrido con intensidad al salir de la caja de bateo.

Jordan Díaz conectó un elevado de sacrificio para darle la ventaja a Colombia ante el lanzador Miguel Gómez en la sexta entrada, y Daniel Vellojin añadió un sencillo impulsor.

José Caballero conectó un jonrón ante Rio Gómez en la parte baja del episodio, y José Ramos y Christian Bethancourt aportaron sencillos productores que recortaron la desventaja a una carrera en la octava entrada.

PUBLICIDAD

Rubén Tejada conectó un sencillo con un out en la novena ante Pedro García, quien luego ponchó a Enrique Bradfield Jr. y retiró a Caballero con un elevado para lograr su primer salvamento.