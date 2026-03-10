Empujones y gritos en el dugout de Panamá en derrota ante Colombia
Jonathan Araúz y el dirigente José Mayorga protagonizaron un altercado en la novena entrada durante la derrota 4-3
10 de marzo de 2026 - 11:19 PM
10 de marzo de 2026 - 11:19 PM
Reynaldo Rodríguez conectó un sencillo de dos carreras en una sexta entrada de cuatro anotaciones para que la ya eliminada Colombia (1-3) derrotara 4-3 a Panamá en el Grupo A.
La derrota decretó la despedida de los panameños.
El panameño Jonathan Araúz intercambió gritos y empujones con el mánager José Mayorga cuando el bateador emergente regresó al dugout tras fallar con un rodado al abrir la novena entrada. Araúz no había corrido con intensidad al salir de la caja de bateo.
Jordan Díaz conectó un elevado de sacrificio para darle la ventaja a Colombia ante el lanzador Miguel Gómez en la sexta entrada, y Daniel Vellojin añadió un sencillo impulsor.
José Caballero conectó un jonrón ante Rio Gómez en la parte baja del episodio, y José Ramos y Christian Bethancourt aportaron sencillos productores que recortaron la desventaja a una carrera en la octava entrada.
Rubén Tejada conectó un sencillo con un out en la novena ante Pedro García, quien luego ponchó a Enrique Bradfield Jr. y retiró a Caballero con un elevado para lograr su primer salvamento.
Panama pinch-hitter Jonathan Arauz had to be held back during an altercation with manager José Mayorga while they were down one in the ninth inning and facing elimination— Jomboy Media (@JomboyMedia) March 9, 2026
A former Red Sox, Orioles and Mets infielder, Arauz got just one start and five at bats in this WBC pic.twitter.com/jhgdbSj91X
El ganador fue Austin Bergner, quien lanzó una quinta entrada sin permitir carreras. Jorge García cargó con la derrota.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: