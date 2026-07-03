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Equipo de Venezuela de béisbol infantil gana torneo en Puerto Rico en medio de la tragedia en su país

Loíza fue sede desde el fin de semana pasado de la Serie Latinoamericana y del Caribe de Little League 2026

3 de julio de 2026 - 10:15 AM

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El equipo de Venezuela que llegó a Loíza el sábado y que terminó conquistando el campeonato del torneo internacional. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El retraso para llegar a Puerto Rico el pasado fin de semana, provocado por los terremotos ocurridos en Venezuela, no impidió que el equipo representativo de ese país en la Serie Latinomericana y del Caribe de Little League Baseball 2026 que se celebró en Loíza, se tirara al terreno y emergiera como campeón en la categoría de 9-10 años.

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Los venezolanos superaron 7-3 a Aruba en el juego de campeonato.

El equipo venezolano, como había informado el municipio loiceño el domingo, se suponía que hubiera llegado a la isla el jueves pero tras los terremotos que afectaron a su nación, no pudo viajar hasta el sábado.

De hecho, el equipo de Nicaragua que debía participar en el mismo campeonato internacional infantil en la isla, y que debía hacer escala en Venezuela, no pudo llegar al torneo por la emergencia.

Sí vieron acción, además de Puerto Rico y Venezuela, delegaciones de Argentina, Aruba, Brasil, Curazao, Panamá, Guatemala, Chile, Honduras, República Dominicana, México e Islas Vírgenes.

Telemundo reseñó precisamente el logro de los niños venezolanos en el torneo, así como la iniciativa que el propio municipio había adelantado en una convocatoria la semana pasada, para que comerciantes y ciudadanos loiceños se dieran a la tarea de establecer un centro de acopio de artículos de primera necesidad, incluyendo medicamentos.

Esto hizo posible que integrantes de la delegación venezolana regresara a su país con una maleta adicional cada uno, con estos artículos en su interior para llevar ayuda a su país.

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VenezuelaTerremotosPequeñas Ligas de Puerto Rico
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