Yadier Molina llega a Venezuela con ayuda humanitaria

El exreceptor puertorriqueño Yadier Molina llegó el miércoles a Venezuela como parte de una misión humanitaria integrada por varias personalidades de Puerto Rico para llevar ayuda a las comunidades afectadas por los recientes terremotos.

El dirigente aterrizó en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, ubicado en Valencia.

El exjugador de los Cardinals de San Luis expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y destacó que el propósito de la delegación es brindar apoyo en un momento de gran necesidad.

"Muy triste por lo que está pasando, pero aquí estamos, todos unidos por Venezuela", dijo Molina a 24contigove.

“Es un honor venir de Puerto con ayuda para nuestros hermano y para eso estamos”.

Molina ha trabajado como dirigente en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Ha dirigido en dos temporadas a los Navegantes del Magallanes.

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Venezuela fue estremecida la semana pasada por dos terremotos de 7.2 y 7.5 que afectaron principalmente la zona norte del país suramericano.

Las autoridades venezolanas habían informado el jueves que la cifra de fallecimientos había aumentado a 2,295 muertosy 11,267 heridos, además de decenas de miles desaparecidos y desplazados.

Sobre 10,000 libras de ayuda humanitaria fueron enviadas en los primeros vuelos enviados desde Puerto Rico para los sobrevivientes de los terremotos en Venezuela.

Los envíos responden a un esfuerzo en conjunto de celebridades, empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y el gobierno de Puerto Rico.

Además de Molina, otras personalidades participaron en la iniciativa, incluyendo al cantante Tito “El Bambino” y al pastor Héctor Delgado, conocido en el pasado como “Héctor El Father”. También colaboraron los “influencers” Isander Pérez y Michael Flores.