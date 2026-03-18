Estados Unidos llevó el roster más caro al Clásico, pero volvió a quedarse corto en la final

Nota del editor: Sigue toda la emoción del Clásico Mundial de Béisbol en nuestro sitio especial.

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Miami - Aaron Judge caminaba lentamente de un lado a otro en el dugout de Estados Unidos la noche del martes.

Mientras, los jugadores venezolanos dejaban correr las lágrimas y caían de rodillas para celebrar el primer título del país en el Clásico Mundial de Béisbol.

Otros jugadores del roster estadounidense, valorado en $320 millones, se quedaron inmóviles durante varios minutos antes de finalmente abandonar el terreno.

El Team USA llevó su roster más caro de la historia al principal evento internacional del béisbol, pero los estadounidenses perdieron su segunda final consecutiva tras ganar el campeonato en 2017.

Estados Unidos conectó apenas tres hits el martes y anotó cuatro carreras en los dos últimos juegos del Clásico Mundial, muy por debajo de las expectativas ofensivas para un roster de jugadores que, en conjunto, sumaron 382 jonrones y 1,111 carreras impulsadas la temporada pasada en las Grandes Ligas.

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1 / 10 | En imágenes: ¡Venezuela le gana a Estados Unidos y es campeón del Clásico Mundial de Béisbol!. Daniel Palencia celebra tras conseguir el último out. - Rebecca Blackwell 1 / 10 En imágenes: ¡Venezuela le gana a Estados Unidos y es campeón del Clásico Mundial de Béisbol! Daniel Palencia celebra tras conseguir el último out. Rebecca Blackwell Compartir

Los estadounidenses volvieron a quedar decepcionados tres años después de perder ante Shohei Ohtani y Japón en 2023, esta vez a manos de una enérgica selección de Venezuela encabezada por los estelares Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez.

El zurdo Eduardo Rodríguez dominó a la temible alineación de Estados Unidos con una facilidad medida, dejando la colorida celebración a sus compañeros, que lo recibieron con aplausos mientras salía estoicamente del montículo en la quinta entrada.

Rodríguez ponchó dos veces a Judge —el capitán de Estados Unidos se fue de 0-4— entre sus cuatro ponches, y limitó a los estadounidenses a un solo hit en 5 1/3 innings.

A partir de ahí, el bullpen venezolano permitió apenas dos hits, incluido el jonrón de dos carreras de Bryce Harper que empató el juego por encima de la barda del jardín central ante Andrés Machado en la octava.

Arráez recibió base por bolas ante Garrett Whitlock al abrir la novena y el corredor emergente Javier Sanoja se robó la segunda base apenas antes del tiro del receptor Will Smith; luego anotó con un doble de Eugenio Suárez.

Suárez abrió los brazos y señaló al cielo en segunda base mientras sus compañeros salían en tropel del dugout para recibir a Sanoja en el plato.

Esto llevó a desenlace brutal para Estados Unidos, que perdió el juego por el título en 2023 cuando Ohtani ponchó a Mike Trout para darle el campeonato a Japón.

El roster estadounidense estaba integrado por jugadores que, en conjunto, acumulan más de 2,300 jonrones y 419 salvamentos, y nueve de ellos han jugado una Serie Mundial. Pero nunca mostraron del todo el alcance de su poder ofensivo. Batearon para .250 en siete juegos, con 44 carreras, 10 jonrones y 40 impulsadas.

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