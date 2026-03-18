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¡Venezuela campeón! El trofeo del Clásico Mundial de Béisbol regresa a Latinoamérica

Los venezolanos hicieron historia en su primera final del torneo al vencer, 3-2, al favorito Estados Unidos

18 de marzo de 2026 - 10:55 PM

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Daniel Palencia celebra tras conseguir el último out.Jugadores celebran junto a Daniel Palencia.Una fanática estalla de alegría en Caracas, Venezuela.
1 / 10 | ¡Venezuela campeón! El trofeo del Clásico Mundial de Béisbol regresa a Latinoamérica. Daniel Palencia celebra tras conseguir el último out. - Rebecca Blackwell
Por Servicios combinados

El campeonato del Clásico Mundial de Béisbol 2026 regresa a Latinoamérica.

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Eugenio Suárez pegó un doble remolcador en la novena entrada para quebrar un empate y Venezuela hizo historia el martes en Miami, Florida, al conquistar su primera corona del magno evento con triunfo, 3-2, sobre Estados Unidos frente a 36,190 aficionados en el loanDepot Park.

Es la primera nación latina en levantar el trofeo desde que República Dominicana ganó de manera perfecta en 2013.

El jugador de cuadro Maikel Garcia, estrella de los Royals de Kansas City, fue galardonado con el premio de Jugador Más Valioso. Bateó para promedio de .385 con un jonrón y siete carreras remolcadas.

Los estadounidenses fueron campeones en 2017 y Japón ganó su tercer cetro en 2023. Los japoneses fueron eliminados por los venezolanos en cuartos de final. En su primera semifinal desde 2009, la vinotinto despachó a Italia para alcanzar el partido del campeonato.

El dirigente Omar López pudo festejar nuevamente luego de quedar campeón en la liga invernal de Puerto Rico con los Cangrejeros de Santurce el pasado enero. Venezuela terminó con récord de 6-1 luego de perder contra los dominicanos en el cierre del Grupo D en Miami.

Para Estados Unidos, en su tercera final consecutiva, fue una nueva decepcionante conclusión luego de reunir a sus mejores estrellas de las Grandes Ligas como Aaron Judge (capitán del equipo), Bryce Harper, Bobby Witt Jr., Kyle Schwarber, Cal Raleigh, Gunnar Henderson, Paul Skenes, Tarik Skubal, Logan Webb, y Mason Miller.

Los nortamericanos fueron limitados a dos hits hasta la octava entrada cuando Harper, estrella de los Phillies de Filadelfia, desapareció la pelota al jardín central con uno abordo para igualar el pizarrón.

Venezuela se había puesto al frente con bombo de sacrificio de Maikel García en el tercer episodio y jonrón solitario de Wilyer Abreu en la quinta.

En la alta de la novena, Luis Arráez recibó boleto gratis para prepararle el escenario a Súarez con su dobleta impulsador.

Daniel Palencia ponchó a dos bateadores en una baja de la novena perfecta para completar un juego de tres hits y conseguir su tercer salvamento del Clásico, ponchando a Román Anthony para finalizar el partido. Los venezolanos corrieron al campo para celebrar mientras los estadounidenses observaban apoyados en la barandilla de su banquillo.

Durante todo el torneo, los aficionados venezolanos se hicieron sentir con fuerza para ver a su equipo en Miami.

Desde el inicio, estos inusuales tiempos políticos —el líder depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, está actualmente encarcelado en Nueva York y enfrenta cargos por narcotráfico, después de que fuerzas estadounidenses ejecutaran una operación militar en Venezuela a principios de este año para capturarlo— no han tenido mucho efecto en la alegría que los venezolanos sienten por este evento, incluso al jugarse en suelo estadounidense.

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