Fallece el exjardinero de los Red Sox, Mike Greenwell

Boston - Mike Greenwell, jardinero que jugó 12 temporadas con los Red Sox de Boston y quedó segundo en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana de 1988, falleció el jueves, informó su esposa. Tenía 62 años.

El Boston Globe informó a mediados de agosto que Greenwell padecía cáncer medular de tiroides.

Tracy Greenwell declaró a WINK, una emisora ​​de radio del condado de Lee, Florida, que su esposo falleció en Boston.

“Con gran pesar, perdí hoy a mi mejor amigo”, escribió Tracy Greenwell en redes sociales. “A Mike le llegó el momento de ser un ángel. A las 10:30 a. m. en el Hospital General de Boston. Estamos eternamente agradecidos por la vida que nos ha dado”.

El administrador del condado de Lee, Dave Harner, también anunció el fallecimiento de Greenwell en las redes sociales del gobierno del condado. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, nombró a Greenwell miembro de la comisión del condado en 2022 y fue reelegido para el cargo en 2024.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del Comisionado Mike Greenwell, residente de toda la vida del Condado de Lee”, decía la publicación. “Fue un firme defensor de los ciudadanos y las empresas del Condado de Lee y será recordado por buscar soluciones significativas a los desafíos que enfrentó su comunidad. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos aquellos que se sintieron conmovidos por su liderazgo”.

“El Gator” era más conocido por sus hazañas en el béisbol que por su carrera política.

Nacido en Louisville, Kentucky, Greenwell pasó la mayor parte de su infancia en Florida y jugó béisbol y fútbol en North Fort Myers High School.

Greenwell jugó toda su carrera en las Grandes Ligas con Boston, participando en dos Juegos de Estrellas, ganando el Bate de Plata de 1988 y quedando segundo en la votación al Jugador Más Valioso de ese año, detrás del jardinero de Oakland, José Canseco. Greenwell fue incluido en el Salón de la Fama de los Red Sox en 2008.

Hizo su debut en las Grandes Ligas en 1985 y apareció en 31 juegos de los campeones de la Liga Americana de 1986, que perdieron 4-3 ante los Mets de Nueva York en una Serie Mundial llena de angustia para los Red Sox.

En 1987, Greenwell emergió como el jardinero izquierdo de tiempo completo de Boston, tomando la posición previamente ocupada por tres MVP: Ted Williams, Carl Yastrzemski y Jim Rice, quienes luego se convertirían en miembros del Salón de la Fama.

Aunque no estuvo a la altura de esas luminarias, Greenwell tuvo una carrera sólida, terminando con un promedio de bateo de por vida de .303, 130 jonrones, 726 carreras impulsadas y 80 bases robadas.