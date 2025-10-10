Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de octubre de 2025
86°lluvia ligera
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece el exjardinero de los Red Sox, Mike Greenwell

Totalizó 12 temporadas con Boston y quedó segundo en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana de 1988

10 de octubre de 2025 - 2:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mike Greenwell terminó su carrera con un promedio de bateo de por vida de .303, 130 jonrones, 726 carreras impulsadas y 80 bases robadas. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Boston - Mike Greenwell, jardinero que jugó 12 temporadas con los Red Sox de Boston y quedó segundo en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana de 1988, falleció el jueves, informó su esposa. Tenía 62 años.

RELACIONADAS

El Boston Globe informó a mediados de agosto que Greenwell padecía cáncer medular de tiroides.

Tracy Greenwell declaró a WINK, una emisora ​​de radio del condado de Lee, Florida, que su esposo falleció en Boston.

Con gran pesar, perdí hoy a mi mejor amigo”, escribió Tracy Greenwell en redes sociales. “A Mike le llegó el momento de ser un ángel. A las 10:30 a. m. en el Hospital General de Boston. Estamos eternamente agradecidos por la vida que nos ha dado”.

El administrador del condado de Lee, Dave Harner, también anunció el fallecimiento de Greenwell en las redes sociales del gobierno del condado. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, nombró a Greenwell miembro de la comisión del condado en 2022 y fue reelegido para el cargo en 2024.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del Comisionado Mike Greenwell, residente de toda la vida del Condado de Lee”, decía la publicación. “Fue un firme defensor de los ciudadanos y las empresas del Condado de Lee y será recordado por buscar soluciones significativas a los desafíos que enfrentó su comunidad. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos aquellos que se sintieron conmovidos por su liderazgo”.

“El Gator” era más conocido por sus hazañas en el béisbol que por su carrera política.

Nacido en Louisville, Kentucky, Greenwell pasó la mayor parte de su infancia en Florida y jugó béisbol y fútbol en North Fort Myers High School.

Greenwell jugó toda su carrera en las Grandes Ligas con Boston, participando en dos Juegos de Estrellas, ganando el Bate de Plata de 1988 y quedando segundo en la votación al Jugador Más Valioso de ese año, detrás del jardinero de Oakland, José Canseco. Greenwell fue incluido en el Salón de la Fama de los Red Sox en 2008.

Hizo su debut en las Grandes Ligas en 1985 y apareció en 31 juegos de los campeones de la Liga Americana de 1986, que perdieron 4-3 ante los Mets de Nueva York en una Serie Mundial llena de angustia para los Red Sox.

En 1987, Greenwell emergió como el jardinero izquierdo de tiempo completo de Boston, tomando la posición previamente ocupada por tres MVP: Ted Williams, Carl Yastrzemski y Jim Rice, quienes luego se convertirían en miembros del Salón de la Fama.

Aunque no estuvo a la altura de esas luminarias, Greenwell tuvo una carrera sólida, terminando con un promedio de bateo de por vida de .303, 130 jonrones, 726 carreras impulsadas y 80 bases robadas.

“Era un gran compañero y una persona aún mejor”, dijo el lanzador derecho Bob Stanley. “Tenía un gran trabajo en el jardín izquierdo, e hizo un trabajo excelente. Jugó con intensidad y nunca olvidó su origen: Fort Myers. Un gran tipo. Todos lo extrañaremos”.

Tags
Red Sox de BostonGrandes LigasMLB
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 10 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: