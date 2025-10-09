Opinión
9 de octubre de 2025
DeportesBéisbol
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Astros no le renuevan el contrato al puertorriqueño Alex Cintrón

El boricua llevaba ocho años como entrenador en la franquicia, que además salió de otras cuatro personas del cuerpo técnico y gerencial

9 de octubre de 2025 - 3:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Cintrón fue parte de la organización de los Astros en sus cuatro viajes a la Serie Mundial entre 2017 y 2022. (ELNUEVODIA.COM)
Antolín Maldonado Ríos
Por Antolín Maldonado Ríos
Periodista de Deportes antolin.maldonado@gfrmedia.com

Los Astros de Houston no le renovaron el contrato al coach puertorriqueño Alex Cintrón para la próxima temporada 2026 en las Grandes Ligas, luego de una larga trayectoria de ocho campañas en varias posiciones.



Los Astros vienen de fallar en clasificar a los ‘playoffs’ por primera vez en ocho años, precisamente.

En ese periodo entre 2017 y 2024 fueron a cuatro Series Mudiales y ganaron dos, y se llevaron el título de la División Oeste de la Liga Americana en siete ocasiones. Pero este año perdieron su grupo ante los Mariners de Seattle y fallaron en conseguir un cupo por la vía del ‘wild card’.

Cintrón, un exjugador de Grandes Ligas de 2001 a 2009, se estrenó con el equipo en esa misma campaña 2017 como traductor de los jugadores de habla hispana. Fue la temporada en que el equipo consiguió el primer campeonato de Serie Mundial de su historia.

En los últimos años llevaba fungiendo como uno de los dos coaches de bateo del equipo junto a Troy Snitker.

Según publicó en redes sociales el reportero asignado a la cobertura de los Astros para The Athletic, Chandler Rome, el equipo terminó relaciones con Cintrón y esperaba hacer otras movidas.

Más tarde, el también reportero Brian McTaggart (MLB.com) confirmó la noticia, así como las otras personas que salen de la organización, incluyendo a Snitker; al entrenador Michael Collins, quien trabajó de cerca con los receptores del equipo; al asistente del gerente general Andrew Ball; y al entrenador atlético Jeremiah Randall.

En el caso de este último se trata de un despido, reportó Rome, de The Athletic.

En días pasados la alta gerencia indicó que el gerente general Dana Brown y el dirigente puertorriqueño Josué Espada, sí repiten en 2026, en medio de rumores de que Espada, a quien le resta un año de contrato, podría ser despedido.

En cuanto a Cintrón, ya se esperaba su partida pues el propio entrenador había hablado a la prensa indicando que al concluir esta temporada se vencía su último contrato por tres campañas, uno que se le renovó luego de que los Astros ganaron su segunda Serie Mundial en 2022.

Luego de iniciarse como intérprete, pasó a fungir como coach de primera base en 2018, y a partir de 2019 trabajó como instructor de bateo hasta esta campaña 2025.

Por el momento, se encamina a debutar como dirigente en la liga invernal de República Dominicana con los campeones Leones del Escogido.

Astros de HoustonBoricuas en Grandes LigasJosué EspadaBéisbol
ACERCA DEL AUTOR
Antolín Maldonado Ríos
Antolín Maldonado RíosArrow Icon
Periodista con más de 30 años de experiencia en prensa escrita, especializado en reportajes de investigación y artículos de análisis, presentando la otra cara de la información deportiva. Graduado en 1994 de...
